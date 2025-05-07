被容祖兒爆跟舊愛石恆聰復合 阿Sa無奈：佢忙到思覺失調 (22:12)

蔡卓妍（阿Sa）現身在澳門舉行的《水舞間》盛典，他見到因拍戲受傷的魏浚笙（Jeffrey）已慰問對方，並讚Jeffrey依然靚仔。

未知是否傳與石恆聰成功翻撻，阿Sa心情大好。好友容祖兒日前大爆阿Sa與舊愛復合，阿Sa聞言感無奈，她說：「容祖兒太忙，忙到思覺失調，她竟然知道連我自己也不知道的事。」問是否因為祖兒看到她和石恆聰的舉動似復合？阿Sa說：「不清楚，也不明為什麼，可能她近期有思覺失調。」阿Sa強調每天過得開心，呼籲大家不需要為她太擔心。

一度盛傳介入她和石恆聰戀情成為第三者的梁超怡，亦因他們復合傳聞，再澄清沒有做第三者。阿Sa亦替對方被拖落水叫慘：「我都已經講過好多次，沒有這回事（第三者），不明白為何這樣傳，梁超怡真的與這件事無關，我們本身也不認識。」

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（即時娛樂）