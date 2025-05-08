呂濤米Lo Seoul｜李駿傑自爆忍足7年 揭開呂爵安真面目 (14:43)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）合作的ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》日前播出第2集，Jeremy在戶外拍攝打War Game期間突然不適見頭暈，姜濤即時叫停拍攝，經理人花姐（黃慧君）及Edan上前扶住他，Anson Lo認為Jeremy是血糖低而頭暈。他們急急扶Jeremy入帳篷休息，花姐問工作人員拿糖給Jeremy吃。3子陪住Jeremy，但Edan聽見有嘟嘟聲時即搞笑表示「佢個心跳呀！醫院嗰啲呢！咇...咇...咇...」，然後為Jeremy合上雙眼。鏡頭一轉，Jeremy對鏡頭說︰「其實Edan人品不嬲都唔好，佢成日都霸凌我哋！」Edan聞言「嘩」了一聲，Anson Lo則大叫「唔好呀﹗」Edan續說︰「咁樣會出事呀！」Jeremy扮喊說︰「我都忍咗7年，我今日先可以講㗎咋！」

姜濤、Anson Lo及Edan隨後為Jeremy炮製「暖心部隊鍋」，惟3子的廚藝非常麻麻，水未滾就放麵，更將整個午餐肉放入鍋及加入整盒辣醬。Jeremy見狀忍不住問︰「呢個係咩地獄料理呀？」Edan答︰「打仗呀，大佬﹗」姜濤亦表示︰「打仗唔好咁多要求﹗要唔要幫你切埋呀？」3子將煮好的麵及整嚿午餐肉放上紙碟，Edan與姜濤更在午餐肉插上3支筷子，Anson Lo狂笑大叫「黐線」，Jeremy就一臉無奈地苦笑。Jeremy之後對鏡頭說︰「你點睇呢3支竹？心地有幾好至可以做到呢樣嘢？」Edan說︰「你要諗我哋有幾friend至咁樣玩﹗係咪先？換轉第2個...」姜濤問︰「換轉邊一個？」Edan呆了1秒回答︰「換轉出面唔係MIRROR嘅人。」3子聞言大笑起來。

（即時娛樂）