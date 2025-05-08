羅嘉良溫兆倫張德蘭下月紅館開騷 致敬已故詞聖盧國沾 (15:45)

為紀念今年3月19日離世的著名填詞人盧國沾，資深製作人丘亞葵將於下月7日（周六）在紅館舉行《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》，演出名單包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、黃寶欣及羅敏莊，票價為880元、580元及380元，明天（9日）於Patotix.com作優先訂票，13日於城市售票網公開發售。

丘亞葵表示︰「盧國沾先生一生致力於創作，填詞作品多達3000多首，為我們帶來無數經典歌曲，深遠影響我們這一代香港人，甚至全球的華人。我認識盧國沾先生已超過30年，他文人的風骨氣節，深深令人感動。2016年，我們為他圓了一個夢，於紅館舉辦了一連兩場《歌詞大師 盧國沾作品演唱會》，得到很大的迴響。盧先生早年不幸中風，導致行動不便，但他的堅毅精神實在令人佩服。盧先生中風至離世這段長時間裏，一直在基督教靈實協會旗下的頤養院療養，並得到療養院的醫護人員悉心照顧。他的家人非常感激院方的幫忙及醫護人員的照料。」

丘亞葵透露是次演唱會在扣除所有開支後捐出部份收益予基督教靈實協會，他說︰「日前，與盧先生家人的談話中，他們希望能夠為基督教靈實協會做點工作，讓其他有需要人士也可以得到支援。有見及此，我們希望以慈善性質，為盧先生再次舉辦一個作品演唱會，一方面可以向盧國沾先生作出最後致敬，另一方面在扣除所有開支後捐出部分收益給基督教靈實協會作籌募經費用，幫助更多有需要支援的病人，把捐款用於非政府資助服務包括老人院服務、地區長者中心、智障人士教育及治療服務等。幸運地，我們最近取得紅館6月7日這個寶貴檔期，雖然時間十分緊迫，籌備時間短，但得到眾多歌手藝人一呼百應的支持。今次既能夠再在紅館欣賞盧國沾先生的作品，又可為慈善出一分力，希望各位觀眾能大力支持。」

（即時娛樂）