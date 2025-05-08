呂濤米Lo Seoul｜SJ始源做導遊參觀SMTOWN 姜濤乘機示愛 (17:51)

呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）合作的ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》今晚（8日）播出新一集，他們將參觀韓國其中一間大型娛樂經紀公司SMTOWN，更有Super Junior成員始源擔任導遊。眾人驚喜之餘，更被始源的帥氣外表迷倒。Edan坦言：「人生第一次望住個男人，全程講嘢都係望住佢個樣，聽唔到佢講嘢。」成員們都笑指始源不是「Good Tour Guy」，因大家的視線離不開他。他們隨後和始源拍照留念時，姜濤乘機向他示愛，直呼「We love you」。

好客的始源邀請MIRROR在公司的SM藝人簽名牆上簽名。他被問到姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy哪位最帥時，笑言一定要選的話會選Edan。被選中的Edan得戚地說︰「喺出面問親4個入面邊個最靚仔，一定係講Edan。真係唔止一次半次係咁，顏值擔當！」始源指姜濤和Edan比較帥，是他審美的Style；Jeremy和Anson Lo就偏向SM的標準，偏向比較漂亮。毫無架子的始源對成員們的訪談問題逐一認真回答，4子表示始源雖是大前輩，但十分親切，將來都想成為像他那樣和藹可親的前輩。

Jeremy是SM家族粉絲，更曾參加過SM試鏡。他事後忍不住眼泛淚光感慨︰「兜兜轉轉用咗第2個身分入到呢間公司，人生原來係真係需要一啲時間。記得嗰陣時，我最後一個試鏡係去SM，佢哋問我年齡嗰吓，覺得個夢想好似已經玩完。當時我18歲，韓國練習生嚟講已經算年紀大。我依家眼濕濕，係感嘆世事無絕對，好多嘢肯努力同堅持嘅話，就會用第2個方式去回報你。」

（即時娛樂）