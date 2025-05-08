方力申曾想游泳學校演藝工作2選1 老婆因一個原因想生女 (20:08)

方力申（小方）今天（8日）出席《十大傑出青年選舉2025啟動禮》，曾於2014年獲頒「傑青」的他嘆時間過得快，當年提名他參選的李秀恒亦已離世，實在是世事無常。小方表示現在忙兼顧游泳學校及演藝工作，曾覺得很辛苦，想過要2選1，但最後覺得兩方面也喜歡，於是繼續堅持下去。他說︰「辦游泳學校很辛苦，兼顧的事太多，連快將開業的西沙新校的洗手間也要自己清潔，因清潔公司的報價太貴，為了省錢只好自己做。朋友都說有很多生意更易掙錢，為何一定要開游泳學校。」

談到早前與20年前合演劇集《甜孫爺爺》的陳秀珠、劉愷威、陳宇琛聚會，小方稱當天大家聊了4個多小時，很開心。他透露劉愷威的女兒曾是其游泳學生，但後來要學的東西太多才沒繼續游水；陳宇琛亦打算安排女兒跟他學游泳。小方被問到將來可會親自教子女游泳時直言不會，他透露曾跟太太葉萱（Maple）談過生仔還是生女好，太太擔心生仔的話，兒子將來學游水會很大壓力，因此認為生女比較好。小方說︰「子女識游水與否不重要，最重要他們健康、開心和樂於助人，但現在每日太多事要想，無想到那麼遠，真正活在當下，只想明天。」

小方早前陪太太Maple出席紀錄片《黑箱日誌》導演兼主角伊藤詩織的分享會，Maple與同屬性侵案受害者的伊藤詩織相擁痛哭。小方說︰「太太當時哭得很厲害，電影公司問可否用這些照片，我說沒問題，但哭得太厲害的就不好了。我和太太當日到場時才知伊藤詩織會現身，即利用自己的人脈關係安排太太和伊藤詩織在分享會前見面，今次我在太太面前加了很多分。太太有看過伊藤詩織寫的書，得到很多力量。她一直想見伊藤詩織，終於如願以償 。她們交換了電話，翌日相約吃飯。這是好事，帶給大家正能量滿滿。」

（即時娛樂）