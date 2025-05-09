呂爵安曬崔始源合照再獲封追星天花板 李駿傑長文談感受 (13:20)

姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy） ，在昨晚（8日）播出的一集ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》裏，獲Super Junior成員崔始源接待，並化身導遊帶他們參觀SMTOWN。崔始源非常友善，更與4子影貼紙相、拍搞笑短片，令他們非常驚喜。Edan、Jeremy昨晚在社交網分享他們分別與崔始源的單獨合照等相片，Edan興奮表示「今晚大癲」，再次獲粉絲封為「追星天花板」。

Jeremy則發長文分享感受︰「深夜分享，我不記得我是否說過，但是今天看完團綜有些話好想說。以前有去韓國做練習生夢想的時候，只是空有夢想，沒有去學習唱歌、跳舞，只是一股腦的去參加選秀，當然失敗了很多次。因為少女時代的出現，讓我知道了K-pop的存在，繼而有很強烈的，我也想去SM這家公司的夢想。去了很多次audition，無論是在香港、內地，還是韓國都去過了，也都失敗了。我記得最後一次韓國公司Audition在香港，去的時候， 因為之前經歷了很多次失敗，就有去學習唱歌、跳舞。面試的時候，面試官第一次對我提出問題。以往面試的時候，都是唱完就走。他用韓文問我，你年紀多大了？我說18歲。當我說完的時候，內心突然很後悔，我很後悔自己那麼晚才開始認真學習唱歌跳舞，然後面試官點點頭說『好的』。我意識到，這是我最靠近的一次，但是還是失敗了。在回去的巴士路上，我沒有停止哭泣，不停的後悔自己過去沒做的努力，然後那一刻，這個夢想也就暫停了。」

Jeremy表示拍攝昨晚一集《呂濤米Lo Seoul》前，一直以為是去SM的其他大樓拍照，沒想到是直接去到SM總部，跟崔始源見面。他說︰「見到始源前輩，還有所有很熟悉的地方的時候，內心真的很感慨萬千。那一刻感慨，人只要活著，就一定會有想要的事情的發生。到今天，看完這一集的團綜，我稱讚了自己，堅持的好好，李駿傑，你好叻，因為你堅持了，才有今天。無論怎麼樣都好，繼續有夢想，宇宙都會回應你，只是可能是以第二種方式。人生一直以來很可惜的夢想，很感謝公司、節目組幫我完成。今後會繼續做夢﹗My life is a beauty﹗」

（即時娛樂）