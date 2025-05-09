你好，打劫！Reunion｜衛詩雅驚喜捧場撐「阿哥」朱栢康 (15:14)

舞台劇雙劇帝朱栢康、魯文傑、麥沛東、COLLAR成員李芯駖、巢嘉倫、黎逸正等，主演的舞台劇《你好，打劫！Reunion》昨晚（8日）起連續公演12場，獲大批圈中人捧場，星光熠熠，包括出品人劉德華、藝術總監兼編劇饒曉志、林海峰、衛詩雅、余香凝 、廖子妤 、盧鎮業、黎瑞恩、邵美琪、李佳芯 、粱嘉琪、楊潮凱、蘇家樂、伍詠詩、楊偉倫、黃又南、周吉佩、蘇文濤、劉威煌、岑珈其、劉沛蘅、麥天樞導演、麥啟光導演、RubberBand成員阿偉、ERROR成員何啟華、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）等。《你好，打劫！Reunion》第三度公演，首場繼續座無虛席，6位主角朱栢康、麥沛東、魯文傑、李芯駖、巢嘉倫、黎逸正，在兩小時的演出裏絕無冷場，台下不時爆發笑聲與掌聲。謝幕時，出品人劉德華與藝術總監兼編劇饒曉志驚喜上台，率領團隊向觀眾鞠躬致謝，更與台前幕後邀請眾星在舞台拍攝大合照。

朱栢康與衛詩雅憑《破‧地獄》雙雙揚威金像獎後喜相逢，甫見面即熱情相擁。衛詩雅高呼：「阿哥真係好勁！」朱栢康不知道衛詩雅前來捧場，所以非常驚喜。他說︰「開場前仍有很多事情要兼顧，所以不太清楚有什麼朋友會來，好surprise！」衛詩雅笑言第一場演出，一定要來支持「阿哥」。她被問到有沒有興趣嘗試舞台劇時說︰「一直想演舞台劇，我收到任何劇本都會第一時間打給阿哥問意見。剛才看完《你好，打劫！Reunion》卻有點怯，我覺得好難，真的好犀利！當然，如果有機會演舞台劇，阿哥一定要在身旁，相信我會鎮定好多！」

面對頭場觀眾一致讚好，麥沛東感到非常鼓舞：「我們全體演員與導演都不知道排練的方向是否正確，存在一種冒險精神，今日見到大家反應幾好，所以好開心！」李芯駖第一次參演舞台劇，頻呼好緊張。她在首演後驚魂未定：「不知道發生什麼事，好像發夢一樣，每一次排練都懷疑自己，改了好多次，幸好有好對手帶着我，看到台下觀眾會緊張、揪心，感覺好值得！」去年演出《你好，打劫！》的楊偉倫，因撞期今次變為座上客。他不但對新組合讚不絕口，更坦言回憶返晒嚟：「今次重演，我做觀眾，覺得這個劇又再多了不同元素，還有一些我上次未發展到的東西，今次再發展下去，更加精彩！」

出品人劉德華親力親為，趁機向4位MIRROR成員及何啟華收集意見。Alton說：「早前我曾踏足這個舞台，跟導演（朱栢謙）與幾位演員合作。我想像到無論演出與綵排過程，一定好開心！」Lokman看得極度投入：「我幾乎衝口而出，想回應台上演員的說話，剎那間我要再思考，現在只是在看騷，不能太投入！」從未踏足劇場的Jeremy躍躍欲試：「之前看其他隊友演舞台劇，覺得舞台劇可以訓練到自己，看完這次演出，更加深我這個印象！」劉德華聞言予以鼓勵：「你們有這麼多舞台經驗，演舞台劇一定沒問題！」機靈的何啟華搶答：「這個一定要敢認，絕對無問題，我們好ready！」Stanley認同看到戲癮大發：「立刻想演舞台劇，真心多謝劉先生支持劇場！」

憑劇集《三命》人氣急升的蘇家樂，二刷欣賞《你好，打劫！Reunion》。他盛讚今次演出更趨成熟，每位演員皆有發揮機會。家樂不惜自爆私隱以證並無虛言：「我入場前沒去洗手間，結果全程吸引到忘記便急！」伍詠詩亦說演出效果意想不到：「我以為是全喜劇，但都有感動位，演員組合好正、好新鮮，真的有火花！」

（即時娛樂）