《中年好聲音3登峯之戰》周日舉行 7強選手分享賽前心情 (15:45)

《中年好聲音3登峯之戰》將於周日（11日）假啟德體藝館舉行，無綫邀請文化體育及旅遊局長羅淑佩擔任主禮嘉賓，明晚會播出《中年好聲音3之決戰前夕》為決賽預熱。

《決戰前夕》提到決賽當日場館會採用無柱式設計，確保視野無阻，並邀請了曾參與「2008年北京奧運會開幕式」、多個世界級大型文藝體育活動、音樂節及演唱會的舞台視聽團隊，打造令人耳目一新的決戰舞台。7強參賽者在節目中輪流分享決賽前心情及參加《中年3》的最難忘時刻。張與辰稱心情忐忑︰「我好期待決賽快啲嚟，因為我好想企喺舞台度唱我首決賽歌《One Moment in Time》，又可以唱首靚歌畀媽媽聽，我覺得意義好大。」張與辰說母親當年為了養家放棄音樂夢，並改為將夢想託付在他身上。他又指自己一直這麼努力，就是為了爭取一個機會讓別人看到。張與辰說：「呢次你爭取到喇，所以張與辰你好叻，但記住一定要保持謙卑，同埋對自己有信心啲。」

黃博希望決賽前夕有覺好瞓：「我希望可以內心平靜啲去享受個舞台，無論名次幾多，我覺得我都已經贏咗。我覺得比賽最大得着係搵番曾經好揮灑嘅自己。」黃博表示父母專誠提前來港打氣：「佢哋希望多啲照顧我嘅生活。黃博呀，比賽完咩結果都好，都要開心接受，能夠嚟到呢度已經好叻喇。」她在影片中哭着感謝曾鼓勵過她的人。

劉洋表示參加《中年3》最大收穫是在香港認識了很多猶如家人的朋友。李金凱坦言沒想到自己的歌能感動這麼多人：「有朋友真的有因為我，情緒變得沒那麼緊張，從而慢慢有了好的轉變；當我知道這些後，心裏的興奮和感動沒有辦法說出來，他們讓我知道我還有屬於自己的價值。我從童年開始就幻想着來香港，到走上這個舞台，我用了整整24年，所以金凱，你已經贏了！」趙浚承則指參賽最大動力來自家人、尤其是兒子，他說：「我想畀佢睇到爸爸好努力去做一件事，對於自己到呢刻都冇放棄，仲有得唱歌，都覺得好好彩。」

占士丁丁渴望勝出：「我第一次現身舞台時，個個都覺得我係gimmick，我證明咗大家錯了。我呢過去9個月真係好勤力好勤力，我覺得綜合咁多年打工生涯，學唱廣東歌係我最艱難嘅一課。」陳芷盈坦言曾有一刻想退賽：「真係唔容易，有時唱出嚟嘅歌唔係個個認同，甚至網絡上面好多批評。」她續指全靠信仰支持走到今天。4位常規評審海兒、張佳添、周國豐、肥媽及節目主持車婉婉亦分享了對《中年3》的看法，出名要求高的周國豐認為7強參賽者的實力很接近：「簡直係飛機大炮戰，所以佢哋揀錯歌就死㗎喇﹗」

（即時娛樂）