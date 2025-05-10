大S明天逝世100日 小S發文吐心聲 望母親減少悲傷 (13:04)

台灣女星徐熙媛（大S）今年2月在日本旅行因流感併發肺炎病逝，終年48歲。明天（11日）是母親節，是大S逝世100天的日子，徐熙娣（小S）昨天在社交網發文吐露失去姐姐的心情，同時呼籲大家寫下對大S的思念、感受或祝福，希望能藉此令失去女兒的S媽（黃春梅減少悲傷。

小S說︰「我姐姐從小就是我的後盾，只要我遇到不敢做的事，她就會說：徐熙娣，妳很俗辣耶！那就是她鼓勵我的方式！我人生的大小事，一定都是第一個跟她說，因為我需要她的意見，也需要她的鼓勵！懷孕了打給她，我話都還沒講，她就說：妳懷孕啦！然後立刻幫我想如何讓我媽不抓狂！我失業低潮的時候，想假裝自己可以當家庭主婦，她跟我說：徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？然後鼓勵我繼續主持！我還有很多很多問題想聽她的意見，我也很想擁抱總是一副堅強萬分，內心其實很脆弱的她！珊（大S乳名是『珊珊』），接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！大s影響我最深的1件事，我最想念大s的1件事。徐媽媽請好好愛護自己﹗媽，大家都會記得珊珊的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔﹗」

小S隨後在留言位置呼籲︰「不管你是藝人朋友，還是民眾朋友，我都誠心的邀請你們寫下對熙媛的思念、感受或祝福。私心的希望大家不要忘記她，也希望能藉由這份力量，讓我媽媽的悲傷能越來越小，平靜能越來越大，感謝﹗」

（即時娛樂）