艾威稱太太病况危急 望熱心人士捐肝 救愛妻一命 (13:30)

艾威的太太陳美玲（Lisa）患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，兩個月前突然惡化，目前正等候換肝。艾威今天（10日）在社交平台發出緊急呼籲，希望熱心人士能幫忙進行活體捐肝，救其太太一命。他說︰「各位，由於我太太Lisa的病况危急，在大概兩個月前已排期輪候換肝，可惜至今仍未有合適的肝臟，她的年輕家庭成員亦全部健康不合格，現唯有盡最大努力，在此呼籲一下，希望有熱心人士願意作出幫忙捐贈，香港現時肝臟移植技術已經非常成熟，捐贈者出現意外的情況低至1-2%，Lisa的血型是O+(O positive)，如有熱心人願意作出捐贈，可致電852-61210096，聯絡吴先生，不勝感激。」

艾威今年4月下旬接受傳媒訪問時已表示Lisa病情緊急，醫院將她排到最前等候換肝。他透露Lisa的病是家族性遺傳，6兄弟姊妹中的3個都有事，大哥和三哥也過不了60歲。艾威表示太太60歲後放鬆了心情，惟身體狀况在幾個月前轉差，一直在醫院留醫等待換肝。他透露︰「太太的肝臟長大了壓實了膽管，有惡化的傾向，現有的治療方面已沒太大幫助，一定要換肝。醫生說要盡快，可能必須要在3個月內，否則就大件事了。我過了60歲，60歲之後內臟開始退化，而且風險也有高，所以我不可以捐肝。」

（即時娛樂）