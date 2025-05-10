P1X3L 5G上位計劃｜George化身導演 到情趣酒店拍MV (18:09)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（11日）將播出新一集，Alice一嘗當台劇女主角的心願，在校園青春劇中實現戀愛旅程。身為女主角的Alice坦言喜歡戴眼鏡的男仔︰「我本身係諗住自肥，有『台仔』吖嘛，冇諗過又係P1X3L 3個，無辦法啦！」WinWin安慰道︰「佢哋係本台嘅男仔。」Alice聽到後哈哈大笑。

故事設定飾演中學生的P1X3L 5G一同去畢業旅行，女主角Alice一直暗戀George。劇情最終發展是好是壞，取決於大家能否完成任務，眾人成功過關的話，情節便會向好的方向進展。P1X3L 5G為了實現Alice的愛情而落力進行任務，最後總算順利達標，為Alice達成好結局的心願。不過，Alice事後看過壞結局的劇本卻說：「睇完個劇本我有少少想拍Bad Ending多啲㗎，個Bad Ending一定勁好笑、勁好睇囉。」大家亦紛紛表示壞結局的劇本很正，早知便玩輸。

眾人為了實現George心願，一行人竟然去到情趣酒店。原來George一直希望能完成一個屬於P1X3L 5G的 MV，他搖身一變成為導演，幫《逆行星》拍攝MV。George有感情趣酒店有很多不同主題的房間，再加上各人不同服飾裝扮，是非常合適的拍攝場地。George率先帶Alice、Sica、Phoebus和Marco來到一間有擂台的房間，還為大家預備了不同服飾。Alice望着自己要穿的人妻服飾時說：「我唔想著住套人妻衫喺擂台呢一度呀！」George卻表示：「你唔會喺呢度出現㗎，你會喺個浴缸入面出現。」大家霎時爆笑起來。對於P1X3L 5G終於有《逆行星》自己的MV，George開心之餘，亦感激大家幫忙實現。他希望這個MV能讓觀眾感受到P1X3L 5G那一股熱血。

（即時娛樂）