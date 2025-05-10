車婉婉分享生父的故事 兒子BBQ為母親被取笑醜樣還擊 (19:38)

車婉婉接受港台主持車淑梅《舊日的足跡》訪問，再次回應有關生父的故事。車婉婉單親家庭長大，母親車綺芬跟已故粵語片明星張英才曾有段婚姻，外界多年來盛傳她的父親是張英才。婉婉過往對有關生父的話題好低調，早前她澄清生父另有其人。她在節目中談及跟父親相認的感受：「雖然爸爸在我成長過程中沒有承擔什麼責任，但他為BBQ（車婉婉兒子）的成長補上了外公的角色，更在BBQ出生時前來醫院探望。十年前他主動聯絡我，首次見面的一刻感覺很奇怪。一直認為自己的長相較像母親，但原來酒窩正是遺傳自他。」

婉婉解釋過去選擇沉默，是因為自己無權評論上一代的關係：「直至兩位離世後，外界仍在批評我不孝，漠視他住老人院，但我做過什麼其實不需要向外界交代。」她表示選擇公開生父的身分，是希望倘若他日自己離世時，個人資料至少不會留下錯誤的關係圖。

明天是母親節，婉婉跟外籍丈夫Jonathan育有8歲兒子「BBQ」，她稱最近對兒子感到內疚及憂慮。「今年BBQ生日時，一位老師告訴我，原來校內有同學取笑他的母親醜樣、唱歌走音，但他一直沒有主動向我提起。我聽到很想哭，不禁反思星二代的身分是否成為了他的包袱，甚至令他比同齡的小孩更早入世。」翌日，她跟BBQ傾談，兒子簡單回應一句「他們好衰」，她則開導兒子：「不要緊，你可以跟他們說多謝，並會告訴媽媽讓她努力進步。你亦不必不開心，所有批評的說話，我們都應感謝他們。」明晚是《中年好聲音3》決賽，婉婉要工作故她特別邀請BBQ擔任小助手，全晚負責幫她看管水壺，一同過節。

（即時娛樂）