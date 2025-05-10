周嘉洛否認自由出入陳瀅香閨 重申兩人為好好朋友關係 (20:10)

劉丹、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、周嘉洛及譚輝智等，今天（10日）出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》的迎母親節宣傳活動。周嘉洛早前被指出入緋聞女友陳瀅香閨兼齊齊拍拖搵食，他被問到此事時直認最近有到訪陳瀅家中，但強調多數是一班人前往。對於被指他駕車時可「自出自入」，周嘉洛說︰「點講都得，不過事實唔係咁。有冇試過單獨去佢屋企？冇。」他強調與陳瀅暫時都是好好的朋友，從未到對方家中過夜，明天母親節也不會約對方一同慶祝。

劉丹表示明天母親節會提早收工和太太食飯，孫女正為嫲嫲準備驚喜。他坦言成為爺爺後，過節特別開心，孫女小時候會畫畫給送他們。劉丹說︰「個時啲畫都係得啖笑，有個公仔有兩撇鬚就係我，頭髮長就係嫲嫲。無論佢畫乜都好，我哋都覺得靚。」《中年好聲音3》明晚決賽，《中年2》出身的譚輝智讚7強選手都很厲害，期待聽他們唱歌。他被問到可有貼士給眾參賽者時說︰「我邊有，我自己都仲驚，佢哋好犀利，經驗豐富，所以我當睇騷。如果我今年參加，依家就唔會坐喺度。」劉丹稱看好黃博，另外對張與辰和李金凱較有印象。

曾拍攝《愛‧回家》的秦翊洺光顧食店時因拍攝與食店老闆衝突，劉丹認為拍攝前通知是基本禮貌，如對方不同意應行遠些，勉強會令雙方不快，沒有好結果。艾威為急需換肝的太太發出緊急呼籲，劉丹希望有合適的人願意捐肝，艾威太太吉人天相

（即時娛樂）