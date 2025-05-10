中年好聲音3｜趙浚承早跟太太交代與陳靜舊情 高分黃博揀壓軸出場 (22:21)

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》明晚（11日）於啟德體藝館上演，7強參賽者爭取冠軍殊榮。無綫今日安排7強按照參賽所累積的總分數成績，自行揀選出場次序。累積總分最高的黃博揀第7位壓軸出場，最低分占士丁丁則打頭陣。其他2至6位次序出場是趙浚承、陳芷盈、劉洋、張與辰及李金凱。

趙浚承第2位出場，他表示心情有點驚和緊張，賽前一晚希望盡量早些休息，令自己進入最佳狀態。居於北京的太太和兒子專誠來港支持，但不想騷擾他比賽，刻意搬開未有一起住。他承認太太是他的幸運女神，有太太在場，更有信心爭取最好表現。

早年趙浚承曾與陳靜（DaDa）拍拖，還經歷過離離合合。最近這段陳年戀情被網民翻炒，太太更轉發有關帖文給他看。趙浚承淡定回應：「好在婚前已交代清楚一切，否則就大件事！一早已如實交代，沒有一字虛言，太太也沒有微言。」他又爆太太講笑說，懷疑比賽期間，他深情唱出《Forever Love》是想著其他人而唱。趙浚承大力否認：「我向老婆說：『當然沒有可能，我是望著你而唱！』其實她好大方，此事也沒有影響我心情，聽到老婆開玩笑的話，當刻都有被嚇到個心離一離。」他指早在20歲左右做模特兒時跟DaDa拍過拖，之後又經歷離合。但雙方已10多年沒有聯絡，他強調一段情只是過去歷史，現在一心只愛太太。

有傳他獲得譚詠麟（校長）在背後發功加持，助成為比賽內定冠軍。他解釋在6年前，曾在校長公司工作，從前輩身上獲益良多，但否認助他贏獎。「間中踢波大家都有見面，校長有為我加油打氣，自己也希望做出好成績。」

黃博、張與辰及陳芷盈均認為，由參賽者自行揀選出場次序，而非抽籤決定，沒有不公平之處。黃博揀自己在最後出場，純粹想等6位選手唱完後，她便獨霸可以好好享受舞台，預告會以最原始聲音來迎戰。

張與辰揀第5位出場，可以有足夠時間換舞台衫。他預告個人殺手鐧是大玩形象：「我的幸運號碼是7，可惜...不過不緊要，事前專誠找時裝設計師度身訂造幾套服裝，衣服會有Deep V，配合歌曲主題換不同造型，今次比賽當為自己開騷。」他比賽中首次挑戰唱英文歌，予大家耳目一新。聞前輩劉丹看好他與黃博成大熱，張與辰認為是一支強心針，沒有太大壓力。

第3位出場的陳芷盈，從未在比賽中試過單獨跳唱，視為個人秘密武器。她早前唱《戀愛預告》，令姚焯菲幾年前演繹的版本再度網上翻熱，她對此感開心，歌手互相推送對方的歌是好事。她作為香港人，有個心願就是推動廣東話，所以她堅持揀唱廣東歌。提及網民對她的評論比較苛刻，陳芷盈曾為此感不開心，後來反省自己，覺得有空間改進就盡力做好，明白不可能令全世界人都喜歡自己，自己鍾意自己就好，用正面心態對待，享受舞台。

（即時娛樂）