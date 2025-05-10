鄭秀文澳門演唱會開鑼 變身DJ Sammi騷腹肌型爆 (23:17)

鄭秀文（Sammi）8場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》昨晚（9日）在威尼斯人綜藝館開鑼，Sammi今次帶領40名dancers到澳門站開演唱會，四面台設計，並加入很多全新巨型裝置、與香港站不同的服裝，加上一把長及腰的金色曲髮全新造型，令人耳目一新。

演唱會開始，Sammi從天而降，她以全新黑色閃爆造型，型格登場，演唱《朝聖》、《發熱發亮》、《我們的主題曲》和《親密關係》為演唱會揭開序幕。Sammi說：「呢個係一個不惜工本嘅騷，換個新騷咁做，希望將香港最好睇、最精嘅部分搬嚟澳門之餘，亦都希望流程上可以做得更加精準、更加好睇。每次做騷，無論做到第幾場，我自己都好似新人咁企喺舞台，希望將最好嘅表演畀大家。」接著她換了紅色舞衣，與蔡浩然（Scott）表演《唉聲歎氣》，二人擁抱又疑似親咀，還大跳火辣椅子舞，觀眾看得熱血沸騰不斷尖叫。

胡定欣擔任表演嘉賓跟Sammi合唱《談情說愛》。Sammi說：「大家會覺得好好奇，點解會請定欣做我演唱會嘉賓？佢又唔係歌手。就係因為我知道佢好鍾意唱歌，我哋每個禮拜喺同一個地方上堂，好有緣分，友情就係慢慢喺呢啲見面建立。」定欣多謝Sammi，多謝對方留意她的劇集演出，又說：「你嘅歌都係陪住我成長，係我夢想嘅一環，所以我真係好開心，可以做你嘅嘉賓。」定欣講到聲震，顯得激動和緊張。

Sammi還邀請鍾舒漫、鍾舒祺兩姊妹與40名Dancers，走勻全場，邊唱邊跳《表演時間》，觀眾站起來一齊跳舞。在電影主題曲環節，Sammi分享踏上影后之路的奮鬥史，一邊唱著《感情線上》、《終身美麗》和《玻璃鞋》等多首電影歌曲。許志安登場跟Sammi合唱《世紀末煙花》，演唱會尾聲，她化身「DJ Sammi」演唱《煞科》兼打碟，大騷腹肌，最後Sammi演唱《我們都是這樣長大的》與國語歌《值得》為澳門站演唱會第一場，畫上完美句號。

（即時娛樂）