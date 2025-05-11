鄧麗欣帶男友見家長 阿媽見未來女婿笑不停 (19:08)

鄧麗欣（Stephy）今天（11日）與洪永城夫婦、梁業（肥仔）出席慈善活動時，表示已約媽媽晚飯慶祝母親節，男友因要飛返台灣與其母親慶祝，因此已提前約鄧媽媽飲茶預祝母親節。她讚男友很有心︰「媽媽很易𧨾，可能覺得預祝很浪漫。她對男友沒什麼評語，但我從她的笑容已知道。媽媽向男友催婚？不知道，可能私底下催。這是他們的事，與我無關。催我也沒結果，我覺得穩定已經夠，不用太刻意，順其自然。」談到她與男友早前結伴看Coldplay演唱會的照片流出，Stephy說︰「我沒怪責朋友，也沒刻意說明男友不能曝光，只是不想太高調，影響男友工作。朦朧美，保持這個距離，不用太清晰。男友身形健碩似韓國0ppa？不要讚壞他，他是高大及喜歡運動。」

談到早前因屙嘔缺席金像獎頒獎禮，Stephy對未能出席感失望，為得獎的谷祖琳高興。她自言最近腸胃比較弱，日前也有不適，要小心飲食。她被問到可獲男友照顧時說︰「沒有，心靈上支持，沒什麼可以做到。紅館演唱會後放鬆了，身體便出現很多狀况，腰痛、頸痛，這個月不停看醫生，調理身體。男友也有為我按摩，他幾好的。」魏浚笙早前拍戲時發生意外，Stephy說︰「已問候了他﹗聽完他說事發過程，我也覺得很危險，幸最後沒事，只是皮外傷。」傳舊愛方力申的太太有喜，Stephy說︰「不知道，等他自己說，我看照片也看不到。如是開心事，當然替他高興。」

梁諾妍早前入院做手術，她透露因女性私密位置長了膿瘡要開刀切割，醫生稱是作息不好、免疫力低引起。洪永城說︰「知道了！你很辛苦，我答應會再勤力些工作，抽多些時間陪小朋友，你就休息多點，身體健康。」梁諾妍聽見丈夫這樣說，稱十分感動，又表示今天母親節收到大女的自製飾物。洪永城透露梁諾妍想再生B，但他覺得兩個已足夠，會否再有孩子隨緣。他笑言︰「我已結紮，拒絕解放。」

梁業稱早預料ERROR隊友何啟華的泰國餐廳會結業︰「經濟差，飲食業很難做。餐廳結業不是一件大事，將來或有其他發展。」姜濤自爆與公司尚有3年合約，他說︰「我比他遲出道，有機會長一點。他就好，常說計劃退休。希望他退休時，會給一筆養老金給身為師父的我，我就開心了﹗」梁業拒透露何時約滿︰「總之有得做就做，呂爵安希望MIRROR永續，我也認為ERROR永續最開心。不過，我在個人發展上想簽韓國大型娛樂公司。」

（即時娛樂）