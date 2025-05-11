《中年3》決賽｜肥媽黐實眼睫毛以防喊甩 強調做評審絕無私心 (21:20)

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》今晚（11日）在啟德體藝館舉行，上屆冠軍古淖文及亞軍譚輝智現身賽前紅地氈。古淖文稱轉眼已過一年，時間過得很快，歡迎「新同學」加入《中年》大家庭。他被問到可有奪冠心得時說︰「勿緊張，要平常心，最重要是放輕鬆，不要想着要贏冠軍，要享受過程。大家都是愛唱歌才參賽，都是很了不起。」譚輝智為比賽擔任暖場嘉賓，首次在啟德體藝館表演的他說︰「我很緊張和害怕，算是成就解鎖。」

擔任評審的肥媽讚7強參賽者都很叻，她擔心今晚會忍不住哭，特別要求化妝師把其假眼睫毛黐緊一點。談到有傳趙浚承為內定冠軍，肥媽被問到可會對他特別嚴謹以免被質疑時說︰「我們不會理會外面的傳言，總之我們不會有私心，一定會看清楚他們的表現。」

葉蒨文稱做評審的心情比上台表演更緊張︰「我第2次當評審，似幼稚園評審。我沒太留意參賽者之前的表現，反而有看到他們的生活日常，知道占士丁丁的父母來港為他打氣，見他們一家人逛街，感覺很溫暖。」談到評審準則，葉蒨文說︰「他們都累積了一定的經驗，我不喜歡模仿，覺得個人特色比較重要。」

另外，節目開始前，觀眾陸續入場。一名女觀眾不慎在樓梯跌倒，頭部受傷流血。兩名救護人員即場為她初步包紮，場館職員以輪椅推她離場。

（即時娛樂）