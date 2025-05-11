羅志祥樂觀面對認知障礙症母親病情︰她少了很多煩惱 (21:42)

台灣歌手羅志祥（小豬）今晚（11日）為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》擔任評審，他受訪時稱首次來港當歌唱比賽評審，因大家都說廣東話而感到緊張。小豬稱評分時主要是看參賽者如何在舞台上展示魅力，他認為贏輸不重要，參賽者最重要是感受舞台及觀眾的歡呼聲，不要留下遺憾。被問到事前可有觀看參賽者的舊表演片段時，他說︰「節目組有給我，但我沒看，想保留第一次感受。」小豬寄語參賽者不要選唱他的歌，因發現很多比賽的參加者，如選唱他的歌都會輸。小豬說︰「我不知道為什麼，我覺得很抱歉。」首次來到啟德新場館，他表示有趁機參觀一下環境，覺得新場地很好，期待日後在這裏舉行演唱會。

今天是母親節，小豬表示已致電母親，稍後再與她慶祝。談到他早前公開母親患上阿茲海默症（認知障礙症），小豬表示媽媽的近况幾好，每天對她來說都是新的一天，少了很多煩惱。小豬續說︰「陪伴者懂得跟照顧者互相達成一個平衡點比較重要。媽媽會重複問，我就重複答。我跟她玩，只有健康最重要。跟她打麻將？天天打，經常打，趁這個機會掙她的錢，哈哈﹗真的，以前她贏多，我現在報仇﹗明明贏200元，就跟她說贏了400元。」今天是徐熙媛（大S）離世100天的日子，小豬說︰「一定是懷念她，她永遠在大家心中。」

（即時娛樂）