命運解惑師｜聽眾投訴電話打唔通 梁思浩考慮加時回應需求 (14:02)

梁思浩早前加盟新城廣播，聯同黎莉主持全新玄學命理節目《命運解惑師》，每集邀請不同師傅擔任嘉賓，為聽眾解答人生疑難，提供指引與啟示。節目自播出以來反應熱烈，每集熱線均被聽眾「打爆」，更引發加時訴求！梁思浩對此喜出望外，感謝聽眾支持，並承諾會繼續用心幫助更多人。

《命運解惑師》播出後迅速成為聽眾熱話，每逢周六晚上10時至11時節目時段，熱線均被瘋狂佔線，甚至需要動用梁思浩的私人助手及公司同事協助接聽。思浩笑言這是甜蜜的煩惱：「好多聽眾等好耐都打唔通，我明白大家會心急，但我同團隊真係想幫到每一位來電嘅朋友，希望大家可以耐心等候！」

被問及會否增加節目集數？思浩表示因檔期緊湊，暫未有加集數計劃，但正考慮延長每集時間，以回應聽眾需求。思浩特別感謝新城廣播首席營運總監馬浚偉的支持，並對節目成績感到欣慰：「希望繼續做落去，唔會令大家失望！」

節目中，思浩分享多個深刻個案，「有一個來自海外的女聽眾，指她的父親不停問她拿錢，可能用來召妓，導致這位女聽眾情緒困惑。懷疑自己的父親『撞邪』或者被落『降頭』。」經分析後，思浩判斷其父為性成癮問題，隨即轉介律師及心理專家跟進；另一聽眾則因夢見亡父與母親「陰間交合」而惶恐，經命盤分析後發現，是精神壓力所致，團隊亦協助安排輔導。思浩強調節目宗旨是為聽眾提供實際幫助，並感謝大家對他的信任：「人生有困惑就打畀我！我識人多，可以幫手搵解決方法。」

（即時娛樂）