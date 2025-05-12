連詩雅麥明詩黃翠如慶祝當媽後首個母親節 蕭正楠「父乳」換奶粉錢 (17:12)

昨天（11日）是母親節，一眾星媽及藝人在社交平台貼相發文洗版慶祝，新手媽咪連詩雅（Shiga）﹑麥明詩和黃翠如慶祝初為人母後首個母親節。Shiga去年7月誕下囡囡陳星頤（Camila），她在Ig貼出和老公陳家樂及囡囡在泳池合照，Shiga說："My first Mother's Day,Simple but meaningful"，她表示近日好忙，身體好疲倦，要好好休息為舞台劇準備，她寫道：「簡單親子活動，睇住爸爸陪BB上游泳班，還有陳生好有心思咁代阿女整嘅卡，好有心思。」

麥明詩則在Ig貼出和BB對望的溫馨照，她寫道：「多謝你送花同我慶祝我第一個母親節，仲送咗紮花嘅size大過你自己人仔。點知你送送吓就唔記得咗自己送緊花，狂嗌要飲奶。之後仲同婆婆一齊慶祝母親節，婆婆話今次係佢人生中最開心嘅母親節，養兒方知父母恩，我都慢慢體會到做媽媽真係不容易。thank you媽咪，母親節快樂，and happy birthday too!」

蕭正楠在Ig貼出老婆黃翠如抱B照，並有感而發表示：「我要感謝我的媽生了我，我要感謝外母生了翠如，我要感謝翠如生了『哈哈』（B仔乳名），一路上看着懷孕到出世的過程，才深深知道做媽媽是一點也不容易，就算是餵哺母乳時的痛楚，你也忍耐亦表現得很好，作為父親，我係時候要攞出『父乳』換奶粉錢好好照顧『哈哈』，大家有咩想法可以留言？『哈媽』你今（昨）日好好享受，最後祝全天下母親節日快樂。」黃翠如沒好氣留言：「好好地一個母親節，唔知點解有啲咩父乳？」

（即時娛樂）