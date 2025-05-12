《中年3》決賽｜張智霖盼跟黃博合唱 割膽石後乜都食 (17:58)

張智霖昨晚（11日）擔任《中年好聲音3登峯之戰》其中一位評判，讚賽事精彩，對賽果亦滿意，又稱很久沒感受過這種現場氣氛。張智霖被很多首歌感動得眼濕濕，為了做專業評審，只好盡量忍住。

談到他在節目中向冠軍黃博講「我愛你」，又稱「不完美之中的完美」，問到是否偏心黃博？張智霖解釋：「有時表演或唱歌，不需要每一粒音都完美無瑕，反而能夠觸動內心，才是最真實。我覺得用真心去唱，是勝過技巧，自己喜歡聽到能動人心弦的歌曲力量。」

張智霖避談3甲是否心水，自覺評屬手緊，但讚賞好多參賽者表現出色，擁有高水準，他直言有興趣與黃博合唱：「真的有想過，會提議一下，自己人到中年，還有什麼想做的呢？可能要寫下最想做幾件事的名單，合唱會是其中一樣。」

張智霖早前入院接受割除膽石手術，指目前身體狀况可能比之前更好，稍後要拍攝無綫新劇，已準備就緒應付沉重劇情。問有否要求爭取每日有更多時間休息？張智霖表示有，但仍然會顧及大局。

有沒有聽從太太袁詠儀的話控制飲食，張智霖表示沒有：「以前吃肥膩食物就會痛，做完手術沒膽石便可以食。我聽醫生意見，應該試多些不同食物，看身體運作是否正常，都幾好。」

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（即時娛樂）