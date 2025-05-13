「妹豬組」齊算命 Jeremy被爆對女人慾望大 獲寄語減少說話 (11:51)

Jeremy在節目內被算命師傅指他對金錢和女人的慾望都大。（ViuTV圖片）

由MIRROR小隊「妹豬組」成員姜濤﹑呂爵安﹑李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（教主，Anson Lo）拍攝的團綜《呂濤米Lo Seoul》，昨晚（12日）播出第6集，今集Jeremy、教主和姜濤體驗韓式算命，師傅是《Running Man》御用算命師兼韓國資深玄學家朴成俊，各人真實一面大踢爆。

被封「團媽」乖乖仔的Jeremy被師傅指「慾念強」，而且很有自己一套，不願聽從別人指示。眾人震驚，姜濤更嚇到O嘴，Jeremy笑言：「我扮聽話能力好強！」對於「慾望大」，Jeremy搶問是哪方面？教主聞言笑問：「吓，你想知邊方面？」師傅指Jeremy口大，對事業和愛情都很大慾望，預言他在外地會更好發展，對女友就是暖男，有求必應。他又透露Jeremy與《Running Man》的金鐘國性格很夾，合作一定可以互相幫助，Jeremy相信吸引力法：「一定會有機會！」

師傅寄語Jeremy「減少說話」，不過轉頭輪到教主睇相時候，Jeremy在旁食花生，口水多多，師傅立即叮囑他，姜濤也落井下石笑Jeremy：「叫你收嗲呀！」

最後師傅問3人還有沒有疑問？Jeremy舉手問幾時有真姻緣？師傅想了一會，現場氣氛緊張，花姐說：「我會唔會睇唔到（佢拍拖）？」師傅指36至38歲，曾自認A0.5的Jeremy還要多等5年，顯得有點失望，勉強笑說：「專注事業先囉！」

（即時娛樂）