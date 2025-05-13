57歲王喜自揭兩度在台灣遭迷姦 親述事發經過兼公開傷勢 (18:48)

年前移居台灣的王喜最近到了英國，昨晚他在YouTube開設的個人頻道「喜來大DD」稱去年7月在台灣第一次被迷姦經過，王喜還在社交平台展示傷勢。

談到首次遭性侵是去年7月15日，他身在台灣在朋友家，他說：「清晨時分，我突然間發現自己趴喺度，我感覺自己係趴喺度，心口郁唔到就嚟窒息，好驚，於是乎想起身，起身時畀外力撳住同控制住我，手腳唔畀我郁，想轉身，扭條腰扭唔到，苦苦掙扎好耐，然後唔知幾耐斷咗片，清醒時，我已經喺睡房地板上面，即係我由牀碌咗落地下，睡房裏面冇其他人，亦都唔知自己喺由牀跌落地板幾耐，又或者幾時跌，我完全唔知。我只係知道我再有知覺時，窗簾罅縫已經係有光，即係已經天光。」

起身後他感覺身上有痛楚，行出廳見到友人若無其事玩電話，之後朋友堅持要他坐早上8點25的火車，並開車載他去高鐵站，當他返回住所後便用電話影低身上傷勢。

在另一條片中，王喜自爆去年12月10日第二度被迷姦，他在朋友家中吃完紅豆沙後便失去意識，當他有意識時，才驚覺自己趴在牀上，心口被壓住兼呼吸困難，疑再被性侵，他曾極力掙扎，但最後再「斷片」，再醒過來時已是清晨，他全身赤裸躺在牀褥，他意識到自己失禁，加上身上有瘀傷，雙膝也瘀黑。王喜事後到醫院求診，被診斷患有「橫紋肌溶解症」，但他認為是跟他遭性侵有關。

（即時娛樂）