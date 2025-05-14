奇情谷｜吳若希幫求助人尋失散18年囝囝 但遭拒見 Jinny淚灑錄影廠 (15:39)

昨晚的「奇情嘉賓」是資深造型師陳灝而（Janae），她創辦的「全方位擔當」公司，由化妝、髮型、服裝、教擺甫士均全方位包辦。（無綫提供圖片）

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（13日）「奇情嘉賓」是資深造型師陳灝而（Janae），她創辦的「全方位擔當」公司，由化妝、髮型、服裝、教擺甫士均全方位包辦。

Janae在娛圈打滾多年，見證不少藝人跟造型師拍拖。她透露多年前，身邊有位17、18歲靚女小助手，替一位差不多年紀偶像男歌手化妝，她說︰「嗰時個男仔已經好出名，好多女仔鍾意。當時我已經同佢講，唔好打我小助手主意喎，人哋黃花閨女嚟㗎，可能我講咗呢句話先仲衰。」

接住便發現2人眉來眼去，再過一段日子，小助手經常以淚洗面，經驗豐富的Janae便知出事，她說︰「最後小助手辭職無做，好可惜。」自此Janae表示以後跟男藝人的化妝師，必須要30歲以上，已婚生仔獲優先考慮。

Janae的公司開班教人提升魅力及提高社交能力。她找來兩位「花生girls」梁荺苓（Winter）、吳文懿（Kate）作示範；同場加插情景題，3位主持飾演豪門一家，兩位「花生girls」有意嫁入豪門，Janae即場改善2人見豪門父母時形體動作、應對及禮儀。

節目中提到在生活成本高的城市，「甜心經濟」發展迅速，所謂「甜心經濟」即是成熟又有錢的Sugar Daddy，跟年輕的Sugar Baby建立助養類似援交關係。以人口比例計算，香港每200人便有1位Sugar Daddy，密度冠絕全亞洲，成為亞洲「甜心經濟」中心。

Winter自爆親身經歷，她透露在紐約求學期間，身邊有位女同學經常呻窮，她說︰「但每次出完街返嚟，佢就會買名牌，而次次出親街嘅對象，都唔係同一個人，原來佢玩『Sugar Daddy』網站，仲話一個禮拜同幾個『爹哋』出街，每次都有成700元美金落袋，有身體接觸但唔使『做』都得，齋食飯都得。」

上星期「奇情嘉賓」蔚蔚求助《奇情谷》，希望尋找失散18年的仔仔樂恆，節目組成功聯絡到對方，不過樂恆表示暫未有心理準備跟母親見面，吳若希透過視像跟蔚蔚說︰「樂恆話𠵱家生活都好好，唔希望蔚蔚擔心。」事後吳若希淚灑錄影廠，她解釋身為人母較難接受這個結局。

（即時娛樂）