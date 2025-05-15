梁芷珮偕丈夫天空之鏡撐枱腳 分享結婚21年保鮮感情之道 (13:52)

梁芷珮（Christy）在昨晚（14日）一集TVB節目《南美潮什麼》裏，以VIP身分獲邀出席里約熱內盧狂歡節，體驗當地最具魅力的花車巡遊。Christy穿上手工製作的森巴女郎服裝，色彩鮮艷加上釘滿閃亮珠片，十分耀眼，但她卻覺得行動困難。她說︰「我就咁著住件衫已經行唔到，你諗吓喺個巡遊度仲要係咁跳。」Christy跟導遊學跳森巴舞時明顯手腳不協調，她幽默自嘲「I always think I dance like a penguin（我總是覺得我像企鵝一樣跳舞）」，令導遊爆笑。

《南美潮什麼》明晚播出最後一集，Christy走訪巴西桑托斯，那裏的街道牆壁隨處可見比利塗鴉，整座城市彌漫住對足球的熱情。Christy參觀比利博物館，該處展示了不少比利穿過的球會衣服，不少球衣上還殘留污漬，十分真實及珍貴。

這次的「潮什麼」旅程撞正Christy與丈夫Kenneth的結婚21周年紀念日，他們當日身處玻利維亞天空之鏡 - 烏尤尼鹽湖。手持紅酒的Christy說：「今日係我哋21周年，我哋仍然sweet sweet！」談到21年婚姻仍能保持甜蜜的秘訣，她說：「我覺得我哋份工幫咗好大忙，因為去旅行係一件好開心、好放鬆嘅事，而我哋嘅工作就係需要旅行，所以長期keep住好開心。我哋都係開朗性格，乜都拎出嚟傾，加上一齊咁耐，好知道大家需要乜嘢，傷感情嘅事會盡量避免。我會好尊重老公，好聽佢講，因為每人都有自己嘅長處。」

（即時娛樂）