Dear Jane演唱會｜Tim率歌迷為太太合唱生日歌 Tyson Yoshi當眾咀未婚妻 (16:18)

Dear Jane昨晚（14日）舉行尾場《DEAREST DEAR JANE LIVE 2025》，獲主音黃天翱（Tim）太太楊洛婷與一對子女、Tyson Yoshi、魏浚笙（Jeffrey）、Serrini、馬浚偉、謝寧、胡卓希等圈中人捧場。早前拍戲受傷的Jeffrey戴口罩現身，頸部仍貼膠布。他說：「好多了﹗我沒停工，電影未補拍。」4位成員從升降台升上半空獻唱《浮床》炒熱氣氛，主音黃天翱（Tim）的3歲子Tristan在台下帶住玩具結他與爸爸對彈，十分可愛。

低音結他手伍漢邦（Jackal）演唱《草戒指》時跟現場觀眾玩遊戲，被鏡頭捕捉到的情侶要親吻，Tyson Yoshi見到自己在熒幕出現時尷尬地笑，他與未婚妻Christy惜完後秒變怕醜仔，惹來全場起哄。今天是楊洛婷的44歲生日，Tim昨晚帶領全場合唱生日歌，又獨唱半首結婚時寫給太太的《Angel in white》，並答謝她照顧一對子女。楊洛婷冧爆大叫「I Love You」。

談到樂隊入行20周年，Jackal回憶︰「初入行時，我很自信，認為Dear Jane可憑對音樂的熱血贏得這世界，後來發現不簡單，結果花了20年才可以吸引到大家。以前什麼都沒有的時候，我不會哭，現在有更多的時候更加不會哭。Dear Jane未來會繼續努力做音樂，希望得到大家認同。」

Dear Jane騷後受訪，4子得知Tyson Yoshi與未婚妻惜惜時一臉害羞後說：「他也會害羞？最重要有送吻，Christy真有面子，有個勇猛男朋友。Tyson沒送吻就要回家跪玻璃！」談到他們開場時於沒安全措施下升上半空獻唱，Tim強調舞台很穩固，綵排時在台上跳都沒搖，因此十分放心。對於3歲子Tristan在台下拿玩具結他彈奏十分搶鏡，Tim說：「他還未懂彈結他，但手勢跟得很足，輸給他也應該，做爸爸的可以放心了！可曾考慮帶兒子上台演出？他去年曾上台跟觀眾講Hello，聽到全場回應時被嚇親，哈哈！不過，他今次看演唱會看得很開心，回家後仍然興奮。」

Dear Jane宣布將展開巡唱，首站將於9月13日在澳門舉行，並計劃到美加、英國等地開騷。他們被問到可想尾站回到香港的啟德主場館舉行時說：「想，靠大家支持！我們已互相續約，不會解散，向Dear Jane下一個20年進發。」

（即時娛樂）