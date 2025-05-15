一日打工限定｜龔嘉欣任通渠師衝擊大︰氣味幾天揮之不去 (21:03)

龔嘉欣、黎諾懿、賴慰玲、劉穎鏇和吳偉豪今天（15日）出席綜藝節目《一日打工限定》記者會，分享體驗不同行業時的辛酸。龔嘉欣化身通渠師傅，負責通屎渠。她直言像被人欺騙了一樣，覺得很大衝擊。龔嘉欣表示她第一份職業就是演員，從未做過其他工作，這次很開心能嘗試新職業。監製當日說安排了一個最具挑戰性的職業給她，並詢問她的接受程度，但她根本沒概念，覺得既然要做，就做最激的，沒想到真的要落手落腳做。龔嘉欣說︰「今次真是『攪屎棍』﹗師傅給了我一根棍子，讓我認真去撩和攪，過程持續了15分鐘。師傅沒想到我會做，他還有點憐香惜玉，搶回來自己做。我覺得自己連通屎渠都能做到，沒有什麼事情是做不來的。」她形容屎渠的味道像是儲存了一個月的「便便」︰「我乘坐工作人員的汽車去另一場地拍攝時，這股氣味幾天都揮之不去。」

龔嘉欣否認離巢，表示日前才將刻有其名字的視后獎拿回家，並與之前獲得的3個獎合影，覺得非常圓滿，可以重新起步。她說：「我沒特別想過離巢，反而想以現在的身分幫助更多人，未來做更多慈善工作。」傳她被飛出劇集《璀璨之城》，是否曾搵過她拍？她說沒留意，她希望將來有機會與監製陳維冠再合作，因每次合作，角色都很有挑戰性。龔嘉欣表示獲得視后獎後，公司未安排拍攝新劇，反而會拍幾個綜藝節目。她說：「大家開玩笑說我欠最佳女主持獎。」她表示受視后獎帶挈，已拍了6個廣告，稍後還有一些廣告要拍。

賴慰玲和黎諾懿分別擔任魚販和兩餸飯店員，他們都敬佩龔嘉欣，坦言怕污糟，絕不會選擇她的職業。賴慰玲人生第一次劏魚，還去魚市場入貨，現在最拿手挑選象拔蚌。談到升級做演技班導師，她表示教人之餘，自己也有收穫，一起進步。賴慰玲表示眾學員當中以港姐倪樂琳最令人驚喜，雖然沒有演出經驗，但表現得像演了幾年戲。她說：「很難的劇本，她也演得到，將自己的內在潛能釋放出來。」黎諾懿表示做兩餸菜看似簡單，其實一點也不容易，廚師要想50多個餸，由早站到晚，非常辛苦，所以他一定不會選擇做兩餸飯生意。劉穎鏇和吳偉豪則分別擔任飛機維修員和裝修師父。

（即時娛樂）