傅嘉莉23歲愛貓狀態急轉直下︰我只想你不受苦 (12:48)

傅嘉莉（Kelly）今年初40歲生日前幾天失去16歲貓女「GeBe」，她昨天（15日）在社交平台發文透露另一頭23歲貓仔「BeBe」亦發現脾臟有腫瘤，這兩天的狀態急轉直下。Kelly說︰「這天，好像要來臨了。前晚如常我半夜起床去看看BeBe，發覺BeBe鼻右邊濕了，一抹才知道是鼻血，也是我第一次看見牠鼻子出血，怕是DPO + 舒敏激素令牠血壓偏高所致。牠有血壓高和輕度心臟肥大心雜音，情況已經開始擔心。昨天牠開始不吃東西，無論給牠各種濕糧，貓條，牠都不肯吃... 只是繼續喝了點水，中間還一直來回去洗手間，一直想拉便便的姿勢，但早上已經拉了2次，我也覺得沒有東西可拉的，可能腫瘤把直腸壓著導致牠一直有便意。」

「大約到了晚上8點多，牠就開始躺在床上，兩眼放空，身體不動了，這刻就彷彿像GeBe離開我前的狀態，我趕緊帶牠去醫院。醫生測量牠的維生指數一切也正常，還繼續照了超聲波，肚肚已經沒有便便，直腸已經被壓到比較下方的位置。醫生提議輸血，但我不是很想，風險太大了，只是繼續打了一支止痛針，我就帶牠回家了。牠躺在床上，已經完全不動了，兩眼也是放鬆睜開著，餵他點水，滴滋潤眼藥水，我讓牠休息。2點起來，看看監控，牠完全沒有動過，也是同一個姿勢。我起來幫牠換躺另一邊身，幫牠按摩一下，餵牠一點水，牠勉強也喝了一點。現在6點，牠還是沒有動過，仍然有呼吸，有心跳，但已經沒有了活動能力了... 由發覺脾臟有腫瘤到現在，只是一星期多，為什麼這麼快狀態就急轉直下。我只想你不受苦... 我...」

（即時娛樂）