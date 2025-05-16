陳展鵬讚張智霖啱做新劇男主角 袁偉豪向老婆報備收藏品 (15:16)

陳展鵬、袁偉豪昨晚（15日）參與《「保境安民為公益」綜藝大匯演》錄影，表演舞獅的展鵬自言變龍虎武師：「無綫擁有很多殺手鐧，我們不能失禮。這次是我首次參與舞獅表演，雖然已經練習了數次，起初以為十分容易，但實際操作時卻發現有一定難度，尤其是舞動獅頭時感覺十分沉重。」

袁偉豪伙拍譚俊彥一同以結他自彈自唱，他特意使用自己的結他演出︰「我收藏了多支結他，今天帶來的是一支二手中古結他。這結他是我數年前在網上購買的，我對它有個情意結。求學時期，我尚未有能力購買，後來在網上看到這款，覺得價格合理便決定入手。還有什麼收藏品？我還收藏了一些汽車和手表，有些不方便公開，但所有收藏品都已向太太報備。」袁偉豪早前在廣州舉行演唱會，他夢想能在啟德開騷︰「需要時間積累歌曲、提升技術並擴展粉絲群，只要仍然健在，就永遠有機會。」他透露近年一直創作歌曲並提交給公司，希望能保持一年發表一首作品。除此之外，他也需照顧兒子「袁咕碌」，如今孩子已滿19個月，能夠獨立行走，讓他較為安心。

同為人父的陳展鵬表示孩子大得快，他十分懷念女兒幼年時的溫馨時光，並期待未來能再添一名家庭成員。針對無綫劇《璀璨之城》男主角由他變成張智霖，陳展鵬坦言：「我真的不知道，是不是在澳門取景那部？由張智霖當男主角很合適。他是『初哥哥』，當年《十月初五的月光》便是在澳門拍攝。我們都很懷念他演《衝上雲霄》及『初哥哥』這角色。能夠邀請他出演，公司有大製作，很開心﹗」

（即時娛樂）