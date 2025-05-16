向海嵐珠寶品牌曾年蝕近百萬 曹敏莉黃婉曼為子女少買首飾 (16:59)

向海嵐創立的珠寶品牌近日推出兩個全新首飾系列，其中翡翠首飾系列特別邀請好友賈思樂（Louie）擔任設計師。品牌今天（16日）舉行發布會，吸引曹敏莉、黃婉曼及唐麗球等好友到場支持。賈思樂在活動上分享，他將其中、英文名字融入首飾設計，例如身上的翡翠吊墜中央刻有「樂」字。賈思樂表示：「母親生前曾說，我一定不會戴翡翠，但她認為翡翠有辟邪、保平安的作用。因此，我現在佩戴這枚翡翠吊墜時會想起母親。」向海嵐補充，「樂」字亦象徵快樂，適合所有人佩戴。她表示第7年經營品牌，疫情期間曾一年虧損近7位數，在眾多好友支持下才渡過難關。

曹敏莉和黃婉曼同樣身為母親，現時已較少購買珠寶首飾，傾向將資源集中於子女的成長與培育。育有3名子女的曹敏莉坦言：「珠寶首飾價格昂貴，我愈來愈少買，丈夫亦很少送贈。現時我們把資金留給小朋友上課學習，務必精打細算。」至於會否培育現年13歲的女兒將來參選港姐，她表示女兒個性較文靜，熱愛寫作，並立志成為作家。她透露女兒將出版第二本小說，收益將用作慈善用途。曹敏莉說：「女兒自幼已愛寫作，我依循她的興趣進行栽培，既能減輕我的辛勞，又能讓她快樂。」

黃婉曼回憶剛踏入社會工作及結婚時，曾分別購買了一條接近6位數的鑽石手鏈及珍珠頸鏈，作為對自己的獎勵。她近年已較少購買珠寶首飾，傾向挑選適合兩名分別8歲及6歲女兒的飾品，購入作為她們未來的嫁妝。黃婉曼剛完成佛學碩士課程，目前已報讀臨牀心理學碩士課程。她說︰「與兩個女兒一同做功課，我能以身作則。」

（即時娛樂）