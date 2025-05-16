AK想邀王菀之合唱 戲言約滿簽193公司 雪藏最緊要有底薪 (17:43)

江𤒹生（AK）、王菀之（Ivana）、楊偉倫、白只、韋羅莎和蔡曉童合演的舞台劇《SUCK樂園》今晚（16日）首演，眾人下午進行拜神儀式，求演出順利。AK表示排練期間曾出現腸胃不適，加上首次參與舞台劇演出，緊張情緒影響下導致體重下降。他說：「我並非刻意減重，其實應增加體重才對。真的不好意思，我知道這樣說會讓不少人討厭我，但我確實希望能夠吃得多一點，讓自己增重，對不起！」AK回憶最初綵排時有很大自由度，後來其他演員發現他開始出現失誤，便利用私人時間主動提供建議，王菀之提醒他放慢說對白的速度，他亦逐步掌握到節奏。AK說︰「有一場與王菀之及白只的對手戲，每次排練時都要辛苦地忍住笑。我應該忍得住，希望下次有機會再次與他們合作演舞台劇。」

AK表示陳卓賢（Ian）曾在演唱會上邀請王菀之合唱，他亦希望未來能與她合唱。王菀之讚AK人靚聲甜︰「AK跳舞時充滿力量，平日交流時又十分溫柔，他的歌聲剛中帶柔﹗AK不僅擅長歌舞，亦聰穎過人，這次合作更讓我看到他的演技。」兩人在劇中均有跳舞橋段，王菀之坦言毫無壓力︰「當然不會有壓力！我是舞者！」她提到未特意為這次演出減肥，因喜劇表演需要大量體力支撐。王菀之說︰「其實不用擔心，我演出至第21場時一定會瘦下來。演第1場時需要『大隻啲』，才能撐住至尾場。」

ERROR成員郭嘉駿（193）豪言要開設公司，3年後簽下合約屆滿的MIRROR，隨後將其雪藏。AK幽默回應：「這樣也不錯，就等3爺（193）發達時買起我們吧！被雪藏沒關係，最重要是有底薪。」

（即時娛樂）