台灣男星陳零九為逃兵役公開道歉 五堅情宣布暫時休團 (19:59)

近日台灣爆出多名藝人涉嫌逃兵役，台灣警方偵辦閃兵集團，經調查後發現9名演藝圈中人涉案，包括組合五堅情成員陳零九（陳志豪）、棒棒堂成員威廉（廖亦崟）等。陳零九在交保後，今天（16日）就逃避兵役一事公開致歉，五堅情亦宣布暫時休團。

陳零九表示︰「本人在此誠摯向大眾致歉。6年前作出逃避兵役的錯誤決定，這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。對此，我完全接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。我深知身為公眾人物，我的一舉一動都可能對社會產生影響，而我的行為辜負了大眾的信任，對社會風氣帶來負面影響，令人失望。在此，我向所有關心、支持我的粉絲朋友，以及因此受到牽連的合作伙伴與相關工作人員，表達我最深的歉意。對不起。這段時間，我會放下藝人身分，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。若未來仍有機會，我將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。再次為我的過錯致上最深的歉意，對不起。」

五堅情亦在官方社交網發文︰「致所有喜愛並支持五堅情的堅果們：五堅情由五位擁有深厚情誼的好友組成。近五年來，我們一同克服種種挑戰，與堅果們攜手創造了無數難忘的回憶。正因這份堅定不移的友情，我們始終相信，當團員遇到困難時，彼此都會選擇共同進退。因此，我們做出這個重要的決定：五堅情將暫時休團。未來，團員們將以個人身分繼續各自的活動方向，並持續關心、支持彼此。衷心感謝大家一路以來的陪伴與支持。」

（即時娛樂）