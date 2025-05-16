TVB節目巡禮｜張曦雯愈忙愈精神 惹陳曉華羨慕 (20:52)

陳曉華與張曦雯今日（16日）出席《2025 TVB 年中節目巡禮》，兩人均有4劇安排在下半年面世，成為下半年的劇后。

張曦雯表示近年公司的劇集製作相對減少，她更加珍惜每次參演的機會，並希望作品能夠逐步推出，而非一次性集中播出。她說︰「這一年來，我幾乎沒有停下，最近仍在拍攝《俠醫》，尚有兩星期拍完，目前正加緊完成我的戲分。隨後，我將前往澳門拍攝另一部劇集《璀璨之城》，這也是我首次與陳曉華合作。」雖然劇集接連拍攝，張曦雯不覺得辛苦，反而樂在其中。她說︰「我與同劇演員相處融洽，每天開工都像玩樂般愉快。我個性是愈忙愈精神，一放鬆就容易生病。最近新劇接近煞科階段，我便感冒不適，這也讓我更確信保持忙碌才是最好。」此外，張曦雯透露將在《璀璨之城》與張智霖合作，對方飾演她的大伯，吳卓羲則飾演她的丈夫。她形容劇中角色都是衰人，她的角色更是言詞尖銳、非常毒舌。張曦雯笑言︰「這次很希望能盡情展現邪惡一面，與我在《俠醫》中所飾演的率直友善角色有極大反差。」

陳曉華主演的4部劇集中，每個角色皆各具特色，她希望能夠盡快呈現給觀眾欣賞。她說︰「在《璀璨之城》中，我的角色算是劇中最為善良的一位。」同時，她亦需兼顧《新聞女王2》的拍攝，兩部劇集同步進行。陳曉華十分羨慕首次合作的張曦雯，盛讚對方即使行程緊湊，在劇集拍攝過程中始終充滿能量。

（即時娛樂）