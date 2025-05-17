曾志偉曾遭子女反對入TVB做高層︰我都高估咗自己 (16:13)

阮兆祥、梅小惠及江欣燕主持的《友乜唔講得》明晚（18日）播出最後一集，請來TVB節目內容營運總經理曾志偉現身，一同分享「一起扮嘢的日子」。志偉分享了昔日拍攝《娛樂反斗星》及《娛樂北斗星》時的難忘點滴，節目亦播出了33年前鄭秀文（Sammi）被志偉掟粉刷的有趣畫面予以配合。席間，小惠透露當年拍攝《樂壇插班生》時獲Sammi無條件借出歌衫。除了大談扮嘢經，志偉還透露了接任總經理一職後的生活變化，節目還讓觀眾了解到志偉如何睇中一眾「獎老」及幫忙提拔影視圈台前幕後新人。

志偉多年來生活模式因工作性質與一般人顛倒，小惠問如此熱愛自由及沒壓力的他為何會180度轉變加入無綫做高層。小惠說︰「你朝早8點幾鐘就返工，打Golf都冇咁早。真係要付出好多喎，點解你當時咁大膽會接受呢？」志偉笑言︰「我都高估咗我自己，初初都以為唔使咁辛苦嘅，但原來係唔得。」志偉表示當日因兩個原因而加入TVB做管理層︰「第一，TVB可以講得係我成長嘅地方，我對TVB好有感情；第二，我覺得如果呢個行業係佢養大我嘅，我有能力嘅話，都希望喺呢個行業做番啲嘢。我記得嗰時搵我返TVB，我自己都諗咗好耐，亦有同我啲仔女分享。佢哋梗係反對啦，話『喂，依家先嚟咁辛苦？唔使喇啩！』」他表示加入TVB當行政人員後有很多不習慣的地方︰「最唔習慣係要睇日曆過日子，以前係唔知咩叫做公眾假期。我成日覺得我哋嘅行業冇假期嘅，要做嘢就做嘢，做掂咗就得㗎喇，做掂咗咪放假囉。」

談到主持工作，志偉揚言離世多年的沈殿霞（肥姐）是他最喜歡的主持人拍檔︰「肥姐就係我上靶，我成日特登講啲嘢駁肥姐，佢成日話：『唔好嘈，做乜講啲咁嘅嘢呀，作死呀？』肥姐走咗後，我成日都要做上靶，我最鍾意做人哋叫我唔好嘈嗰個㗎嘛﹗」志偉主持過的綜藝節目，很多人第一時間會想起《獎門人》系列。小惠問到他對《獎門人》的堅持時，志偉坦言每年也不想再做︰「《獎門人》，我當然好想做，啲嘉賓令現場觀眾笑之餘，我自己都覺得好笑嘛，又開心又有錢攞，幾開心，係咪先？不過，我其實年年都想話『唔做嘞』，因為做《獎門人》就冇機會做第二啲新嘅節目，我成日都想嘗試吓唔同嘅嘢。」

與志偉合作多年的祥仔在節目中踢爆志偉「通處瞓」背後真相，他說：「志偉每一次都喺唔同嘅地方瞓着，通常佢瞓着嘅原因係咩呢？係因為佢太攰，同埋佢好多時犧牲自己睡眠時間去睇劇本，睇啲新導演或者新編劇嘅劇本，你話佢為咗咩嚟睇？佢係為咗提攜新人，如果佢睇到劇本有咩不足，就會同對方講。」志偉坦言自己當年做導演時，也希望能有貴人幫忙。他說︰「我哋後生嗰時，最難搵就係老闆，邊個肯畀錢我拍呢？所以到我自己有能力，我就幫佢哋搵金主，同時去搵啲有前途嘅新人。除咗佢係新導演同有能力之餘，我最緊要覺得佢人係好先，我唔想為我哋嘅行業帶嚟一個唔好嘅人。」

（即時娛樂）