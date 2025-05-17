鄭秀文澳門開騷獲歌迷贈紅Bra︰買這麼大是否要挖苦我 (19:00)

鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）在澳門舉行第4場《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》，特邀洪嘉豪登台獻唱。介紹嘉豪出場時，她表示：「這次邀請的嘉賓包羅萬有，既有熟悉的面孔，也有樂壇的新生代歌手。我覺得自己年紀大了，在舞台上除了享受演出，亦肩負一份使命，將這個大型舞台與新晉歌手或是我欣賞的歌手共享。」隨後，她深情演唱《不要驚動愛情》，洪嘉豪驚喜現身，與她手牽手合唱，令觀眾驚喜尖叫。

隨後，Sammi坦言私心想聽洪嘉豪現場演唱《黑玻璃》。洪嘉豪驚喜地表示：「當我收到Sammi的邀請，最驚訝的是，她竟然認識我？有聽過我的歌？還特別指定要唱這首？我們這一輩歌手有時會迷惘，但能獲得Sammi的邀請，對我而言是一種肯定和榮幸。」Sammi盛讚：「絕對是肯定！洪嘉豪是一位極具實力的歌手。你去年那首歌點擊率這麼高，而且深受那麼多人喜愛，必然有它的道理，你的演繹也相當精彩。」

昨晚現場氣氛熱烈，觀眾熱情高漲。當Sammi與24HERBS及Matt Force合作演繹《愛是》、《愛是2.0》和《罪與罰》，以及與Rapper KALAI合唱《信者得愛》時，觀眾紛紛湧向舞台前方，伴隨音樂吶喊、跳舞，氣氛高漲。

演唱會尾聲，觀眾紛紛高喊「安歌」。Sammi化身「DJ Mi」，一邊打碟一邊演唱《煞科》，瞬間點燃現場氣氛。隨後，她邊繞場邊唱《我們都是這樣長大的》，歌迷紛紛送上毛公仔與鮮花。此時，有觀眾從台下拋出一個繡有「Mi」字的紅色胸罩，Sammi見狀拾起並高舉大笑起來。她說：「這個尺碼很大！」她一邊唱歌一邊把胸罩拼在身上，還打趣道：「你是不是想挖苦我？竟然買這麼大的！」她即興將胸罩當作眼罩，引來哄堂大笑。

最後，Sammi說：「這首歌充滿正能量，歌名也非常適合送給每一位，送給你們《終身美麗》。」音樂響起，全場觀眾齊聲合唱，第4場澳門演唱會圓滿結束。

（即時娛樂）