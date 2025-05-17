林保怡張振朗《刑偵12》深圳首映 Man姐佘詩曼驚喜現身 (20:54)

林保怡、張振朗、高鈞賢、傅嘉莉、陳法蓉、陳自瑤等，出席TVB新劇《刑偵12》在深圳舉行的首映禮，除了行政主席許濤，正在深圳拍攝《新聞女王2》的佘詩曼亦驚喜現身撐場。佘詩曼先是驚喜現身觀眾席，林保怡立即迎接她上台。佘詩曼笑言本來要開工，但想休息一天所以過來。她說︰「我非常喜歡及欣賞保怡哥，他是一位值得學習的演員，因此特地前來支持他。此外，我一直熱愛警匪及懸疑片，早前也看過預告，感覺十分精彩。雖然這次沒有我的參與，但我相信這部作品能成為港劇的另一個經典，請大家多多支持！」佘詩曼還表示此行也是特意前來支持監製鍾澍佳及「後起之秀」張振朗。她臨走前與林保怡擁抱，並預祝劇集取得成功。

林保怡透露，張振朗原本並非監製鍾澍佳的首選，但最終角色落入他手中。首次合作，他發現張振朗表現相當出色，能夠靈活調整演法來配合自己，但仍有待改進，期待未來能再次合作。張振朗則大讚林保怡人好又百厭，喜歡不化妝開工、不受形式束縛。兩人首次合作已建立良好默契，他更受教於林保怡，學習拋開劇本感受演出。張振朗回憶：「我入行時，他剛拍完《天與地》並離開公司，如今他回歸的首部劇集，我有機會與他合作。他在2004年封視帝，我則在2024年獲獎，剛好相隔20年，感覺十分有緣﹗我的角色，最初監製首選演員是誰？我也想知，曾詢問能否在拍攝結束後告訴我，但最終未獲答案。沒關係，角色既然落到我手上就是屬於我的，不會再去想原本屬於誰。」

對於宣傳片中出現陳慧珊的聲音，林保怡坦言不清楚，表示需向監製詢問。他說︰「我們仍有拍檔，早前曾在節目上合唱。至於拍劇，我無所謂，但要看緣分。」相隔14年再拍無綫劇，林保怡對收視充滿信心︰「未收到劇本、甚至尚未開拍時，我已經充滿信心。雖然14年沒拍無綫劇，但我的心一直在，一直看無綫劇集和新聞。」至於未來是否還會拍無綫劇，他坦言尚未確定，但相信監製鍾澍佳會有新構思，他亦希望能回巢繼續演出。林保怡笑言︰「這次接拍是因為沒錢。疫情3年，很慘，沒拍攝工作，好在古老闆（古天樂）找我客串拍戲，讓我可以掙點錢慢慢用。」

傅嘉莉在劇中飾演心理醫生，卻有不少動作場面。她透露在劇中經常被病人攻擊，甚至拍攝時曾頭撞爆電視機，幸好僅受瘀傷，並無大礙。早前她在社交平台分享一張嬰兒照片，傅嘉莉澄清是表妹的孩子，並提到母親渴望抱孫，但她與哥哥、弟弟皆未婚，母親尤其擔心她年齡大會成為高齡產婦。傅嘉莉坦言：「我覺得責任重大，而找到合適的對象也是個大問題。」談及愛貓「BeBe」因脾臟腫瘤導致健康急速惡化，她眼泛淚光︰「情况很差，原本希望讓牠自然離去，但很多愛貓的藝人朋友都勸我放手，目前只能盡量抽更多時間陪伴。」

離巢10年的高鈞賢透露已重新與無綫簽下部頭約，計劃每年拍攝一部劇集。他坦言：「因結婚並育有小孩，推掉了很多工作。TVB是我第一份工，這次接拍劇集幾乎沒議價，因為TVB劇集在內地擁有龐大流量，對我在廣告及服裝生意上有很大幫助。」他表示目前以家庭為重，並認為自己年紀已大，不會再考慮添丁。

（即時娛樂）