岑樂怡宣布已離開ViuTV回復自由身︰沒想像中那麼不安 (14:33)

岑樂怡（阿妹）曾演出過多齣ViuTV劇集如早前播完的《弊傢伙！我要去祓魔》及《麻甩媽咪》，亦拍攝過不少綜藝及旅遊節目。效力ViuTV 10年，她昨天（17日）在社交平台透露已離巢︰「最近你過得好嗎？我很不錯，沒有續約。十年來，回復自由身，原來沒有想像中的那麼不安…」

阿妹表示其實已離開了ViuTV一段日子，只是一直沒公開交代。她續說︰「這狀況其實已經一段日子，只是沒有公開跟大家說，但最近發現有這個必要。每次有人發現總會驚訝，交織着很多情緒，然後我就要解釋起來。每次重複回答都好像強迫自己活在過去，因為我已在向前走。」

「人們常說10年後回看，你會覺得小事一則，就是這種感覺。我現在已經覺得只是小事一則，不過是人生中為自己做的一個決定，拍拖讀書養Lily…… 今天不走路，搭巴士。每天都在做決定，沒什麼大不了。那些感恩ViuTV的說話已經跟相關人士表達很多次，不想公開肉麻，何況大家會繼續在電視上看見我，所以沒什麼大分別。請大家繼續找我工作找我拍攝找我做環保，因為我還是我，喜歡做就做，隨心而行，謝謝疼愛。Nth special ~ it's just another Sunday.」

（即時娛樂）