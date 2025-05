岑樂怡宣布已離開ViuTV回復自由身︰沒想像中那麼不安 (14:33)

next

岑樂怡(阿妹)曾演出過多齣ViuTV劇集如早前播完的《弊傢伙!我要去祓魔》及《麻甩媽咪》,亦拍攝過不少綜藝及旅遊節目。效力ViuTV 10年,她昨天(17日)在社交平台透露已離巢︰「最近你過得好嗎?我很不錯,沒有續約。十年來,回復自由身,原來沒有想像中的那麼不安…」

阿妹表示其實已離開了ViuTV一段日子,只是一直沒公開交代。她續說︰「這狀況其實已經一段日子,只是沒有公開跟大家說,但最近發現有這個必要。每次有人發現總會驚訝,交織着很多情緒,然後我就要解釋起來。每次重複回答都好像強迫自己活在過去,因為我已在向前走。」

「人們常說10年後回看,你會覺得小事一則,就是這種感覺。我現在已經覺得只是小事一則,不過是人生中為自己做的一個決定,拍拖讀書養Lily…… 今天不走路,搭巴士。每天都在做決定,沒什麼大不了。那些感恩ViuTV的說話已經跟相關人士表達很多次,不想公開肉麻,何況大家會繼續在電視上看見我,所以沒什麼大分別。請大家繼續找我工作找我拍攝找我做環保,因為我還是我,喜歡做就做,隨心而行,謝謝疼愛。Nth special ~ it's just another Sunday.」

