張振朗任1日海上清潔師曬超強體力 難忍惡劣環境高呼劈炮 (16:03)

TVB綜藝節目《一日打工限定》明晚（19日）首播，15名藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業的「另類職人」，展現行業中職人的專業精神。最近劇接劇的張振朗將現身第1集，體驗「海上清潔師」工作。

對振朗來說，當海上清潔職人的最大難關是垃圾臭味。他每次嗅到垃圾臭味時也想作嘔：「原來我最敵唔過嘅唔係體能、天氣，而係臭味，我依家個人瘟瘟沌沌。」海上清潔師既要操作大型物件及工具，還要應付海上的不同垃圾，需花上很大氣力。振朗全程應付自如，工作時更展現出一身肌肉。

拍攝當日，海上清潔隊先後遇上鐵桶及雪櫃等超巨型垃圾，令振朗傻眼。他說：「黐線，咁都有嘅！」振朗與師傅文哥合力將雪櫃撈起及運往收集站。同行清潔隊成員表示：「巨型垃圾嚟講，車軚同圓筒係最難清，因為好難拎，但我哋都要攞上嚟，因為我哋做服務嘛。」振朗立即豎起手指讚好。他以自己的一日打工經歷勸香港人少亂丟垃圾：「我就話執一日啫，佢哋日日都要咁樣執，冬天又凍、夏天又熱，所以我覺得佢哋份工好辛苦，希望大家唔好亂咁揼垃圾，揼之前諗一諗，因為有大班人會好辛苦，好感恩有班人喺我哋背後默默幫我哋清理咗好多嘢。」

天氣不穩定亦是海上清潔師遇到的難題。振朗拍攝當日先後遇上大風浪及暴雨，他一度高呼：「公司搵埋啲咁激進嘅事畀我做… TVB，我唔撈喇，拜拜﹗」完成一日工作後，師傅文哥大讚振朗有潛質：「我畀佢90分，好有魄力，主動做嘢，做得好好。」振朗笑言：「我係畀演員耽誤咗嘅海上清潔師，唔通我真係要轉行？」

（即時娛樂）