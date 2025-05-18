《執法者們》花費逾600萬到鑽油台取景 馬國明陳豪羨慕黃宗澤有份體驗 (17:23)

黃宗澤、蔡潔、丁子朗、梁競徽、劉佩玥及林嘉華是鑽油台拍攝的主要演員，令冇份去的陳豪、馬國明十分羨慕。（大會提供）

黃宗澤、馬國明與陳豪主演劇集《執法者們》，在內地突破2億播放量。隨住劇情進入高潮，「海中心鑽油台」場景亦曝光。《執》劇有一段黃宗澤為救老婆蔡潔，聯同劇中小混混丁子朗潛入虎穴與奸角林嘉華對決的戲，以及梁競徽與劉佩玥感情發展的重要戲分。劇組為呈現更好視覺，選擇了在山東一個真正鑽油台上實景拍攝一星期。這次拍攝花費超過600萬元，創香港電視史先河。雖然拍攝過程艱苦，但黃宗澤、蔡潔與丁子朗等演員看到畫面效果震撼，也認為辛苦亦值得。

鑽油台位處於大海中央，要運送200多人的攝製隊及大量器材到鑽油台，絕對是一項艱巨任務。劇組動用飛機、直升機、大船及快艇運送，並利用躉船吊運發電機。因鑽油台所在位置大風大浪，又要計算潮漲潮退，運送過程要克服很多困難。為了確保每日有足夠電力拍攝，發電機每晚11時暫停充電，全部地方要關燈，所以演員要點蠟燭食飯。為確保攝製隊有高質素飲食，邵氏特別聘請幾位廚師到鑽油台主理，並每日運送新鮮食材與食水。

黃宗澤、蔡潔、丁子朗、梁競徽、劉佩玥及林嘉華是鑽油台拍攝的主要演員，雖然這次外景拍攝工作並不容易，卻令無份參與的陳豪、馬國明及陳瀅羨慕不已，他們覺得能到鑽油台拍攝是難得的體驗。

到鑽油台必須乘坐1小時快艇，黃宗澤形容感覺似學生去度假營，而他就成為眾人的「飲食組長」。為了一班台前幕後肚餓時隨時「醫肚」，黃宗澤特別預先運送了80罐鮑魚、咖喱醬料、杯麵與越南河粉到鑽油台。他說︰「鑽油台好大風，喺上面拍打戲真係好辛苦，但工作人員仲辛苦，嗰度無得嗌外賣，我咪準備咗啲鮑魚同即食食糧，等佢哋肚餓都隨時有嘢食。」

蔡潔表示今次外景不容易，但拍攝團隊如大家庭，曾試過一起在鑽油台上打邊爐，加上有黃宗澤的鮑魚加餸，感覺很幸福。拍攝期間，蔡潔與劉佩玥同房，兩人認識已久未試過結伴旅行，今次外景就像去了一次旅行，可以一起收工、吃飯，覺得很開心。

丁子朗在鑽油台上有不少打戲，其中一場戲更要在鑽油台外吊威吔，邵氏安排了幾位專業武師帶齊威吔到場。丁子朗最初有點擔心，最後克服心魔，在武師協助下順利完成拍攝。拍攝打戲時，丁子朗經常誤將對講機踢到海中，工作人員就叫他吊威吔時順便把對講機拾回來。武師除了用威吔拍攝這場戲，因為鑽油台太大風，所以亦需要用威吔固定直升機，以免被風吹走。

（即時娛樂）