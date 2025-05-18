王丹妮獲鄭秀文邀請同台超興奮 丈夫羅孝勇帶全家捧場 (18:10)

王丹妮（Louise）昨晚（17日）擔任鄭秀文（Sammi）第5場澳門演唱會的表演嘉賓，與Sammi合唱已故樂壇天后梅艷芳的《壞女孩》。Louise感恩不時獲Sammi提攜︰「雖然我之前曾在電影中的舞台上演唱，但這次以個人身分與Sammi同台合唱，心情實在無比興奮。我和家人都是Sammi的粉絲，所以能夠受到Sammi的邀請，真是既驚喜又榮幸。這次演唱的《壞女孩》是由Sammi親自挑選的，能夠與Sammi一起演唱梅姐的歌曲，我覺得特別有意義，也深深感受到我們對梅姐的敬愛之情。」

Louise為了這次表演，特意找唱歌老師練習，希望在舞台上能夠有更好的表現。她還時常提醒自己，表演時不要太緊張，盡情與Sammi一起享受舞台及這個晚上。Louise最難忘的是，Sammi竟然在百忙中抽空與她排練。她感到無比幸福：「Sammi自己已經夠忙，還願意抽時間和我一起多次排練，務求在表演時更合拍、更有感覺。作為後輩的我，真的覺得Sammi非常勤奮，對表演追求盡善盡美，還非常提攜後輩，給我們更多表演經驗。這種精神真的很值得學習，敬佩！我希望除了舞台表演，將來還能有機會和Sammi一起拍電影。」Louise對於這次的演出服飾一見鍾情：「我特意在衣著造型上挑選了一套有很多『M』字的牛仔西裝褸，『M』代表『Mi』。挑選衣服時，第一眼看到這個細節，就毫不猶豫地確認了。」

表演結束後，Sammi大讚Louise在台上的表現淡定又台型，Louise感到非常開心。她還告訴Sammi，除了她，丈夫羅孝勇、女兒及專程從澳洲回來的老爺、奶奶也有同行，因為他們全家都是Sammi的忠實粉絲。談到她在台上獨唱的《理想對象》，Louise說︰「這首歌是我親自挑選的，因為除了我之外，我知道很多歌迷都視Sammi為理想對象，所以我唱出了大家的心聲。」

（即時娛樂）