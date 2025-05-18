《中年3》季軍劉洋想跟趙浚承健身 目標半年內減重40磅 (19:50)

譚輝智、支嚳儀、張與辰、劉洋、趙浚承及李金凱，今天（18日）錄影《中年好聲音3》紅白大戰。劉洋在《中年3》決賽上獲季軍，譚詠麟曾稱為他未能奪冠感不值。劉洋感謝譚詠麟的的支持︰「我在決賽當晚情緒太高漲而唱錯歌詞，但我總算達成任務，希望未來能做得更好。」

本身是明星足球隊成員的趙浚承承認最近帶劉洋、李金凱入會。他說︰「劉洋很崇拜校長（譚詠麟），金凱又喜歡踢足球，早前帶他們去試腳，獲校長和黃日華認可，邀請他倆加入明星足球隊，大家賽後更圍在球場合唱《朋友》。」李金凱表示能與譚詠麟一起踢球和唱歌非常開心，他透露當日在球場上擔任前鋒進攻時，常被踢後衛的劉洋出茅招欄阻兼拉住。劉洋笑說：「我不止拉住他，甚至會抱住他。」

《中年3》參賽者羅逸軒因祖母離世而情緒低落，趙浚承陪伴在側獲網民稱讚是「第一暖男」。趙浚承表示：「大家是好朋友，所以經常一起健身、吃宵夜。」劉洋自言有興趣跟趙浚承去健身，他自爆參加《中年3》海選時體重只有約200磅，賽後已增至約230磅。劉洋說：「香港太多美食，尤其燒鵝非常美味。我希望半年內減至190磅，以更好的狀態應付公司安排的工作。」劉洋還請李金凱設定罰則，若他無法達標減肥，就遵照李金凱所言穿比堅尼拍寫真。

（即時娛樂）