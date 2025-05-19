李駿傑自爆初戀只得4日被分手 盼MIRROR攜手步向未來 (20:39)

李駿傑（Jeremy）的7月個人演唱會以「愛」為主題，但他自言戀愛經驗不多，對愛情的理解多來自電視劇、電影和小說。（劉永銳攝）

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）將於7月4日在亞洲國際博覽館舉行首次個人大型演唱會《Rise In Love Live 2025》，並同期推出專輯，兩者皆以「愛」為主題。Jeremy自言戀愛經驗不多，對愛情的理解多來自電視劇、電影和小說。他說：「我人生暫時只有0.5次拍拖經驗，第一次戀愛只維持了4天，看完一場電影就結束了，還是被分手的！」

Jeremy渴望同時在事業、愛情上豐收，曾為了早日脫單而反思過社交技巧。他說：「雖然MIRROR的兄弟們都說我很會照顧人，我自覺也平易近人，但可能外表比較冷酷，加上不太懂得製造情趣。我不喜歡講電話，回訊息時又很認真。別人問我『你食飯未？』可能是想約我，我卻只會答『未食』，語氣聽起來很倔。」Jeremy坦言已在努力改善，現在會在訊息中多加『哈哈笑』的表情符號，讓語氣更親切。他明白感情講緣分，不能強求，只能耐心等待，現在要為事業拼搏，也難兼顧愛情。他寧願先花時間多掙錢，為未來打好基礎。

Jeremy預告他在演唱會上除了跳唱，還會演奏樂器，並配合華麗、優雅、妖野風格的服裝。被問到會否「騷肌」時，他笑言：「視乎狀態，盡量露少少。」針對網上流傳的歌單，他澄清是「流料」，演出編排講求完整性，目前正與監製商討是否加入嘉賓演出環節。談到MIRROR隊友王智德、江𤒹生、陳瑞輝及楊樂文的「夜粥小組」將於6月底開騷，Jeremy不擔心會出現「爭生意」情况：「每位歌手都有自己的粉絲群，同時共享MIRO這個大家庭，不需要競爭。粉絲入場支持，都要感恩，我也希望可以去捧兄弟的場。」他補充，這次個唱對自己意義重大，也希望後援會能盡快完成重組，好讓他有更多渠道與粉絲互動和溝通。

隊友姜濤透露尚餘3年合約、呂爵安希望「MIRROR永續」、楊樂文則擔心MIRROR若不續約就會散，Jeremy希望MIRROR 12子能攜手走下去：「一個團體能續約、繼續同行是很感動的事。我是韓團迷，看到偶像『少女時代』在出道15周年時推出MV，我是邊看邊流淚。」他坦言，未來MIRROR會否解散，沒有人能預料，因為每位成員都有自己想走的路，但他相信大家都不會輕易放棄。Jeremy續說︰「講真，沒有MIRROR，又怎會有今天的我們﹗」

（即時娛樂）