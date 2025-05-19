顏米羔年底開拍驚慄片做副導 陳俞霏自薦做神婆 (21:02)

《中年好聲音1 & 2》的顏米羔、陳俞霏與丁文俊日前到上水出席商場活動，吸引大批粉絲到場應援，三人分別有獨唱與合唱環節，相繼獻上張國榮、郭富城、陳慧琳等經典金曲，丁文俊又演繹個人單曲《人有無數可能》。遊戲環節他們跟粉絲互動，玩鬥長氣遊戲，又擺出惹笑舞姿，娛樂性十足。

顏米羔羔坦言羨慕丁文俊已擁有自己單曲，他正埋首創作中，但新曲遲遲未見面世，他說：「我讀書少，才華又不夠，歌詞改了又改，今日以為完成，明天又想再改，希望大家給我少少耐性。」除了歌唱，顏米羔計劃進軍影壇，預計年底將開拍以賭場為故事背景的驚慄片，他會擔任副導演。他說：「我們申請了電影發展基金好一段日子，能夠成功開戲確實不易，做導演比做演員需要花上更多心血，現在我連失眠也沒有時間。」問到演員陣容，米羔指暫時未能公布，陳俞霏趁機向「顏導演」毛遂自薦：「有沒有角色適合我？我可以扮鬼，演神婆也行！」

提到《中年好聲音3》三甲黃博、張與辰及劉洋受注目，《中2》季軍的顏米羔不擔心資源被分薄，他說：「沒有什麼好怕，公司資源是無限的，而且《中年》家族成員陣容愈大、選擇愈多，一個人好，對整個行業並非好事。」丁文俊表示贊同：「不止『中3生』，『中4生』也快將出現，如果要搞《中年》大派對，肯定要租一個很大的場地，才能容納這麼多人！」

（即時娛樂）