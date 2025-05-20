黑化黃淑蔓拍新歌MV 隱藏小丑女魔性 笑住唱慘情歌 (16:05)

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）形象一向活潑開朗，充滿正能量，但在新歌《未至於》MV來個大反轉，她飾演有「愛情潔癖」的女主角，發現被男友背叛後老羞成怒，以極端方式復仇。由Feanna好朋友、網紅「波仔」（Boris）飾演的渣男蒙在鼓裡，還悉心打扮赴死神之約。這個愛情故事就在象徵「520我愛你」的今天，在各大音樂平台上架！

Feanna出道不久認識年齡相若的Boris，2人老友鬼鬼，Feanna說：「大家都知Boris成日幫其他人拍MV做導演，做男主角係第一次，仲為咗嚟拍MV調動其他工作，嚟做渣男，我好感動呀！」Boris問她：「點解唔搵朱Mic（小薯茄成員之一），佢咁有型！」Feanna笑說：「老實講真係有諗過朱Mic，但我同你friend啲嘛！」

新歌《未至於》由張天穎（Jaime）作曲、黃偉文（Wyman）填詞、蘇道哲編曲和監製。Feanna說：「我最初因為歌名叫《未至於》加上歌詞有啲sad，我就當咗佢喺首傷心嘅歌嚟唱，結果出嚟效果唔理想。後來我聽聞Wyman寫詞嘅時候，諗到『小丑女』之後，我決定笑住嚟唱，就成為𠵱家呢個版本！」

Feanna透露與MV導演Edwardo開會時，她建議「癲癲哋」狀態，於是導演提出unsatisfying videos（令人不安的影片）拍攝手法和強迫症等方案，她說：「最後得出Love till death（愛至死），有啲事『未至於』咁處理，例如你做錯事，亦『未至於』要殺死你。」

Boris坦言第一場戲就被Feanna眼神嚇到，說：「What？你玩呢啲？我應該點招架？有少少恐怖！」他們年齡相若，Boris說：「我讀中學時認識Feanna，佢唱電影主題曲，好紅，我好欣賞佢唱歌，大家做咗網友，後來當我拍片嘅時候就約埋一齊玩。」

Feanna記得當年在旺角的大型商場拍攝，內容無聊，笑言是黑歷史。還爆料Boris有「尖哥」花名由來，她邊笑邊說：「有一次同埋佢屋企人食飯，Auntie話佢細個肥嘟嘟好似個波，所以叫『Botis』，我話佢𠵱家塊面咁尖，要叫『Jimmy』，從此我叫佢『尖哥』！」

導演與拍攝團隊花盡心思，除了Feanna布局向渣男復仇手法特別，連家裏的掛畫、電視機畫面、她每個小動作都精心設計，暗藏伏線，讓觀眾逐一解構。而MV結局，Boris品嚐Feanna為他烹調的最後晚餐，然後只剩下一套衣服在泳池中漂浮，Feanna捧著紅酒杯露出邪惡的微笑。

（即時娛樂）