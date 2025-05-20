周吉佩稱劉洋揮灑自如展雄風 李佳讚李金凱唱低音好好聽 (16:24)

李佳稱一直想和李金凱唱歌，慶功時終於有機會，估不到對方唱英文歌很好，唱低音好好聽。（林祖傑攝）

周吉佩及李佳今天（20日）到旺角出席美容中心開幕，2人早前忙於《中年好聲音》工作，希望《中年3》按一貫傳統舉行演唱會，他們會有份參與，與師弟師妹合作表演。

問作為師兄師姐的他們，可會贈予開騷心得？周吉佩說：「我們唔可以話畀乜嘢貼士，佢哋已經好專業，尤其睇到劉洋喺決賽當晚揮灑自如，相信愈大場地愈適合佢，開演唱會時，都相信壓唔住佢嘅雄風，而睇張與辰喺決賽時亦好似開個人騷，服裝好誇張，好期待佢有更大舞台表演時會點樣。」

周吉佩透露肥媽（Maria Cordero）近日舉行飯局慶功，安排《中年好聲音》3輯參賽者聯誼好好認識，他說：「經過呢餐飯我哋已經破晒冰，大家仲一齊唱歌。」他指《中3》冠軍黃博很斯文，發覺對方對歌曲有想法，稱2人將有合唱表演，相信會很有火花，到時對方會有不一樣的表現呈現給大家。

他說：「見她平時很恭敬，但上台反差好震撼，相信觀眾鍾意佢都係呢一點，可能要畀啲時間，相信佢會慢慢變得同我及古淖文一樣，變得更直接。」李佳稱一直想和李金凱唱歌，慶功時終於有機會，估不到對方唱英文歌很好，唱低音好好聽，又指介紹參賽的占士丁丁雖然未能殺入3強，但已覺得對方好勁，來港幾個月廣東話可以講得好好。

周吉佩稱今年繼續出歌，年中會出書，繼續以《第三人生演唱會》作主軸概念，洽談開騷事宜：「始終我們《中1》歌手已經出道2年，都要發展更遠嘅路，長江後浪推前浪，很快就會有《中4、5》，唔擔心就假。」

（即時娛樂）