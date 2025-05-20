《光明大押》5.26首播 謝君豪首任監製 讚Edan演技眼前一亮 (17:46)

ViuTV原創劇《光明大押》將於下星期一（26日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述一位老字號當鋪的駐店二叔公，集百家辨別真偽絕學於一身，由於老闆夫婦早逝，他肩負起照顧老闆一對兒女的責任，3人本來關係親密，但卻因一事而疏遠。

《光明大押》動員逾100位演員演出，陣容強大。今次飾演當鋪二叔公林定堅「堅叔」的謝君豪，除了首次參演ViuTV劇集外，也是首次擔任劇集監製，是劇集中的靈魂人物。謝君豪指堅叔其實很古怪：「表面上就好Cool，但內心係非常有人情味嘅人，佢以為通過佢隻眼去睇嘢，係冇一樣嘢可以瞞過佢。」

他又謂：「典當行業一直好神祕，因為我從未入過當鋪，今次係個好好機會了解呢個行業。我相信好多人都唔係話成日入去當鋪，當鋪有好多故事，我覺得每一張當票背後，都有唔同嘅故事。」

劇集自2022年開始籌備，謝君豪透露：「今次最特別就係自己第一次做監製，同以前嘅崗位完全唔同，唔止係一個角色點樣處理場戲，做監製要夾好多嘢，每日都要解決好多問題，對我嚟講係好大嘅挑戰，係困難嘅，不過慢慢就學識點樣去做，每日都有嘢畀我學到，好充實。」

劇集出動逾百位演員，謝君豪表示：「呢套劇集有百幾個角色，亦有好多場景，我覺得係完成咗一件幾乎冇可能完成嘅事。每個人都付出最大努力去完成件事，好多台前幕後嘅人都好幫手。

幕後嘅基本上全部都係以前合作過，演員方面都好慶幸大家嚟幫手，Edan（呂爵安）、Fish（廖子妤）、煒林（柯煒林）、娟姐（練美娟），我問佢哋就即刻答應話可以做。另外好感激話劇界嘅朋友、學生幫我手，仲有《選角》學員，佢哋其中幾位喺劇中更有份擔任重要角色。」

談到今次合作的演員，謝君豪說：「我同Edan喺電影《過時‧過節》合作過，上次佢飾演我個仔，今次唔係，但都係差唔多嘅關係。我覺得今次同Edan合作眼前一亮，佢演戲成熟咗好多，可以將自己好多唔同諗法擺落去互相碰撞，佢同娟姐都有好好嘅喜劇衝擊效果，好睇、好吸引、好有魅力。」

他又大讚貓演員「仔仔」的演技一流，更笑言被牠搶戲：「仔仔好可愛，我講嘢佢真係會望住我同埋畀反應我，大家睇下劇集就知。同埋佢個樣好得意，真係搶晒戲，但被佢搶戲係幾心甘情願。」

（即時娛樂）