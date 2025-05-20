COLLAR對「紅」各有見解 Marf稱難定義 Day盼做自己 (21:44)

COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）於ViuTV劇集《哪一天我們會紅》合作演出，劇中聯同鄧濤、張毓軒（Shin）和蘇振維（Ray So）組成網上頻道團隊對抗大台，以年輕人視角出發，探討新媒體世代下成名的代價與現實。現實中Marf亦曾試過於小學開設網上頻道，年紀小小而呈現表演慾。她與Day同是《全民造星IV》組成女團入行，但對於「紅」這個字，2人則有不同見解。

劇中飾演頻道幕後決策人的Marf，現實中也曾試過開設網上頻道，她：「已不是秘密，忘記密碼delete唔到，嗰陣時拍試食片和唱歌片，拍咗2年，其實冇人睇，得幾個like ，純粹分享，拍呢套劇時冇特別深感受。」

問到是否從小開始已很想紅？Marf說：「我覺得紅呢個字好難定義，因為未必會真係諗住呢個字嘅方向去做，想被見到或想被認可，咁係咪等於會紅呢？呢個字亦唔係代表貶義，我嘅分享慾一直很強，冇特別去諗乜嘢流量密碼，純粹喜歡剪片及記錄，個心從來都冇真正想紅，到𠵱家都冇，但會因為紅呢個字背後，被見到同肯定而開心，覺得呢個字很複雜，複雜位係被世人睇到好複雜，變得貶義，好似有種博出位狀態，實際條件係呢個字能令我可以維持生計，就有理由繼續去做，希望可以做自己鍾意做嘅嘢又掙到錢，係人生勝利其中一個剔。」

Day指飾演角色性格不是很強烈，純粹喜歡看網上頻道的中學生，每日用4部電話同時看，機緣巧合之下遇到Marf，便加入網上頻道，但現實中入行前從未試過被邀請拍片，她說：「細細個好鍾意睇無聊綜藝類型片，不過真係冇人邀請過我拍，𠵱家都係只有COLLAR成員會邀請我拍。」

談到何時有想紅的念頭？她坦言：「喺高中，開始睇Kpop，覺得自己都想企喺舞台上，都係某種程度上想紅，劇中亦有探討呢個問題，每個人都想被人見到當刻嘅想法，已經係某程度上想紅，但我覺得比起紅，更想COLLAR可以如參賽時般做番自己。」

首次拍劇演學生妹，Day為演好角色也有作特別準備：「都畢業咁耐，我有特登去做番一啲嘢，今自己搵番讀中學的感覺，例如去圖書館坐一日，令自己鬆弛啲，似返個中學生，當中有場戲演得幾忘我，好似一個好認真去玩嘅中學生，放下女團身分，幾不可思議，真係冇諗過自己會做到咁。」

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（即時娛樂）