由許志安﹑張衛健﹑蘇永康和梁漢文組成的BIG FOUR,近日在Ig分享行山片段,4子爆在片中玩爆料,片尾播出「BIF FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL 2025」,預告會開騷,有消息指4子將於今年8月在紅館舉行演唱會,據悉謝安琪﹑杜德偉﹑楊千嬅和周殷廷亦曾入紙紅館檔期,但未能成功申請,有指紅館本身有「自家審批」準則,並非考慮歌手知名度,而是評估歌手票房作定論。

(即時娛樂)