COLLAR變《暴走女團》搣甩科幻 化身茶記女神Sell本土風 (14:34)

芯駖表示見到昆蟲是她最「暴走」的時候。（大會提供）

Gao指今次造型師好大膽：「竟然搵咗件茶記衫畀我哋，上面寫住『領女冰室』，係專屬我哋嘅茶記衫，好特別。」（大會提供）

《暴走女團》是COLLAR成軍以來，首支以中文歌名命名的團歌。（大會提供）

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的女團COLLAR，昨天（20日）推出年度第二支團歌《暴走女團》，今次歌曲MV以茶樓、冰室為主題，大玩本土風味，亦是繼上一首團歌《Trouble Trouble》後，再一次展現COLLAR玩味一面。

《暴走女團》是COLLAR成軍以來，首支以中文歌名命名的團歌，論到歌曲最特別之處，莫過於MV主打本土風，Marf表示：「今次最有趣，選擇咗好多港式風味嘅嘢做主題，之前我哋歌曲比較科幻，例如《idc》、《Call My Name！》比較科幻元素，《Speak Love》就係啲戀愛元素，未試過本土元素，作為本土女團，應該要試啲本土嘢。」

為展現本土元素，她們到茶樓、冰室取景拍MV，COLLAR更以專屬茶記造型上陣，無論場景、造型都新穎，Gao說：「今次造型師好大膽，竟然搵咗件茶記衫畀我哋，上面寫住『領女冰室』，係專屬我哋嘅茶記衫，好特別，唔一定着到靚靚咁，估唔到茶記衫都可以玩到女團風。」Ivy認為《暴走女團》歌詞好似舞台劇：「歌曲由黃偉文填詞，歌詞好似舞台劇，一幕一幕咁，想像唔到MV可以咁中式，本身以為MV會好似舞台劇或音樂劇咁呈現，真係好想睇個成果。」

提到「暴走」二字，COLLAR又可有「暴走」事件分享？Candy即說：「我有，茶餐廳往事好暴走，朝早6點起身同朋友去好著名嘅冰室食早餐，食完就即刻衝返屋企上Zoom堂，6點鐘起身就係為咗同朋友食早餐，好深刻。不過都4、5年前，未試過咁早起身就係為食個早餐。」

芯駖表示見到昆蟲是她最「暴走」的時候：「見到小昆蟲，尤其黑色好多隻腳，我會暴走，試過食食吓嘢見到，真係會好驚。」Day笑言自己向來優雅，最「暴走」行為是今次拍MV個造型：「大家都冇見過我金髮，見到時都嘩一聲問邊個嚟，我嘅暴走，就係衝擊大家嘅視覺。」

問COLLAR自出道後，會否少了去茶樓和冰室？她們異口同聲表示不會，又謂跟大家一樣喜歡本土美食，Winka說：「前排先去茶樓，有時街坊認得我哋，會送多兩嚿叉燒。」

（即時娛樂）