奇情谷｜素人Kitty正印變小三 火火揭偷看另一半電郵慘痛經歷 (17:12)

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（20日）主題「新娘不是我」，「奇情嘉賓」為現年30歲﹑從事Marketing工作的Kitty，大學3年班時跟男朋友認識，畢業後工作Kitty盼事業更上一層樓，男友卻想早日結婚生仔。

有次男友精心安排在迪士尼求婚，Kitty說︰「嗰時真係好想嫁畀佢，但係嗰時得26歲咋喎，真係要結婚生小朋友咩？我想衝事業先，如果有個小朋友綁住我，驚升唔到職。」她因此婉拒男友求婚，當時男友表現不解且失望。

如是者過了幾年，Kitty察覺男友有異，起初不以為意，但直覺告訴她有事發生。Kitty最終忍不住檢查男友電話，果然發現男友出軌，初頭以為是普通出軌，因此決定約小三攤牌，卻出現驚人後續。

Kitty跟對方見面時，反被罵為小三，原來該女子於2年前已跟男友結婚。正印慘成小三的Kitty決意分手，但禍不單行竟然發現懷孕，她無奈說︰「男朋友知道之後不停哀求復合。」產檢時還發現BB有先天缺憾，Kitty決定人工流產，暫時專心事業。

節目中火火有感而發爆出自身經歷，他說︰「我真係試過，而我從來都唔check人電話，通常check電話嘅人都會加呢句。試過有一次真係咁樣，靈感一到就知道嗰度會見到啲嘢。」另一方面，又有一把聲音提醒火火：「唔好睇啦，睇就一定有㗎喇」，但在強烈好奇心及不安下，他決心登入「關係人士」的email帳號。現實終歸是殘酷，火火回想當時情景時，露出痛苦表情，他說︰「最痛苦係只要你入得去，你見到嘅一定係你最唔想見到嘅嘢，係令你最痛，喺度奉勸各位，如果忍得住就唔好睇，有咩事發生都唔好睇。」

（即時娛樂）